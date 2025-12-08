При этом собеседница НСН допустила, что этот инцидент может вызвать споры с другими странами касательно сохранности экспонатов и отношения к ним.

«Как минимум это может поднять вопрос о том, что французы мало того, что награбили, так еще и сохранить не могут», - резюмировала Лихачева.

Лихачева подчеркнула, что даже если этот скандал отразится на посещаемости, то для Лувра это будет некритично, так как в год через музей проходит немыслимое количество человек.

«У Лувра нет проблем с привлечением туристов, у них восемь миллионов человек в год проходит через музей. Это ад. У них нет задачи привлекать дополнительных посетителей. У них есть задача сохранить то, что есть. Идея Франсуа Миттерана (экс-президент Франции - прим. НСН) с супермузеем, очевидно, не очень хорошо работает в реальных условиях», - резюмировала она.

Напомним, что в октябре в Лувре было совершенно ограбление – злоумышленники похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины, а в феврале 2025 года директор Лувра Лоранс де Кар пожаловалась министру культуры страны на обветшалость здания и проблемы с влажностью, которые угрожают сохранности шедеврам музея. Тогда Лихачева заявила НСН, что главная проблема музея - это переизбыток посетителей, из-за которых и нарушается температурно-влажностный режим, в связи с чем «Мона Лизу» Леонардо да Винчи вообще нужно поместить в отдельный зал.

