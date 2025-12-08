В Кашире из горящего здания администрации эвакуировали более 400 человек
Здание администрации загорелось в Кашире Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По предварительной информации, из-за возгорания... эвакуировано 412 человек», - отметил собеседник агентства.
По данным агентства, в результате ЧП никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.
Как сообщило МЧС Подмосковья, площадь открытого горения составляла 30 квадратных метров. Пожар полностью потушили в 10:40, пишет 360.ru.
Ранее в Перми загорелся детско-юношеский центр, были эвакуированы более 400 человек.
