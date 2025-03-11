«Переламывают кости»: Продажу альтернатив детских кресел призвали запретить
Штрафы за перевозку детей в автомобиле без кресла должны быть выше стоимости самого кресла, сказал НСН Антон Шапарин.
Нынешний размер штрафов за перевозку детей в автомобиле без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь – ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Правительство ранее поддержало разработанные сенаторами поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла, отмечает газета «Известия». Шапарин отметил, что детей нужно перевозить в автомобиле только в правильном кресле.
«Мы с депутатами Госдумы предлагаем запретить продажу различных заглушек и других устройств, которые имитируют использование ремней, детских кресел и так далее. Сейчас на рынке есть такие «косынки», которые используют в качестве детских кресел, а на самом деле в случае ДТП они просто переламывают кости ребенка. Нынешний размер штрафов за перевозку детей без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь – ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, штрафы за перевозку детей без специального кресла должны быть выше, чем цена самого кресла.
«Необходимо сделать штраф за перевозку ребенка без кресла выше стоимости самого кресла. Только в таком случае штрафы вдохновят нарушителей не перевозить детей как попало», - отметил эксперт.
Согласно законопроекту, усилить санкции за нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц. Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних трех тысяч до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей и со 100 тысяч до 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее Шапарин заявил НСН, что все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других,
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