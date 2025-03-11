«Переламывают кости»: Продажу альтернатив детских кресел призвали запретить

По его словам, штрафы за перевозку детей без специального кресла должны быть выше, чем цена самого кресла.



«Необходимо сделать штраф за перевозку ребенка без кресла выше стоимости самого кресла. Только в таком случае штрафы вдохновят нарушителей не перевозить детей как попало», - отметил эксперт.

Согласно законопроекту, усилить санкции за нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц. Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних трех тысяч до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей и со 100 тысяч до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее Шапарин заявил НСН, что все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других,

