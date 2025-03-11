«Переламывают кости»: Продажу альтернатив детских кресел призвали запретить

Штрафы за перевозку детей в автомобиле без кресла должны быть выше стоимости самого кресла, сказал НСН Антон Шапарин.

Нынешний размер штрафов за перевозку детей в автомобиле без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь – ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Правительство ранее поддержало разработанные сенаторами поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла, отмечает газета «Известия». Шапарин отметил, что детей нужно перевозить в автомобиле только в правильном кресле.

«Мы с депутатами Госдумы предлагаем запретить продажу различных заглушек и других устройств, которые имитируют использование ремней, детских кресел и так далее. Сейчас на рынке есть такие «косынки», которые используют в качестве детских кресел, а на самом деле в случае ДТП они просто переламывают кости ребенка. Нынешний размер штрафов за перевозку детей без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь – ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, штрафы за перевозку детей без специального кресла должны быть выше, чем цена самого кресла.

«Необходимо сделать штраф за перевозку ребенка без кресла выше стоимости самого кресла. Только в таком случае штрафы вдохновят нарушителей не перевозить детей как попало», - отметил эксперт.

Согласно законопроекту, усилить санкции за нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц. Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних трех тысяч до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей и со 100 тысяч до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее Шапарин заявил НСН, что все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других,

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ФОТО: РИА Новости
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