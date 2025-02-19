Автомобилисты вместо штрафов призвали подумать о качестве ремня безопасности
Важно убедить водителей и пассажиров, что пристегнутый ремень поможет защитить себя при ДТП, а не принуждать их чаще пристегиваться штрафами, заявил НСН Виктор Похмелкин.
Повышение штрафа за непристегнутый ремень безопасности позволит пополнить российский бюджет, но не снизит число жертв ДТП, допустил в разговоре с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
На рассмотрение в Госдуму ранее внесли законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень в два раза, с 1500 до 3000 рублей. Похмелкин заявил, что выступает против карательных мер.
«Я за то, чтобы люди пристегивались, в том числе на заднем сидении, это повышает безопасность. При этом я предпочел бы поставить в основу метод убеждения, а не принуждения. На мой взгляд, водители уже стали пристегиваться несравненно чаще, чем это было раньше, помогла пропаганда. Нужно продолжать эту практику, объяснять людям, что количество жертв ДТП существенно возрастает, если человек не пристегнут, этого достаточно. Мы же вместо разъяснений начинаем сразу бить самым суровым оружием. Мне кажется, это связано в первую очередь с желанием собрать побольше денег с автовладельцев. Есть бюджетные проблемы, их решают, за счет тех, кто еще может как-то что-то заплатить. Других объяснений мощной волне по увеличению штрафов я не вижу», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, не во всех автомобилях, которые сегодня можно встретить на российских дорогах, есть возможность правильно пристегнуться.
«Если водитель и пассажир спереди у нас пристегиваются в 90% случаев, то сзади наоборот в 90% случаев люди ездят не пристегнутыми. При правильном пристегивании ремень должен проходить не по животу, а по груди. В хороших иномарках проблем с ремнем нет, его можно поднять или опустить. Если же государство так жестко спрашивает за ремень, давайте требовать и от тех, кто вводит автомобиль в эксплуатацию, чтобы эти ремни были современными, удобными. Неправильно пристегнутый ремень ничего не дает для безопасности, только ухудшает ситуацию», - отметил он.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500-5000 до 750-7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125-1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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