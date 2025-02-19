Автомобилисты вместо штрафов призвали подумать о качестве ремня безопасности

На рассмотрение в Госдуму ранее внесли законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень в два раза, с 1500 до 3000 рублей. Похмелкин заявил, что выступает против карательных мер.

«Я за то, чтобы люди пристегивались, в том числе на заднем сидении, это повышает безопасность. При этом я предпочел бы поставить в основу метод убеждения, а не принуждения. На мой взгляд, водители уже стали пристегиваться несравненно чаще, чем это было раньше, помогла пропаганда. Нужно продолжать эту практику, объяснять людям, что количество жертв ДТП существенно возрастает, если человек не пристегнут, этого достаточно. Мы же вместо разъяснений начинаем сразу бить самым суровым оружием. Мне кажется, это связано в первую очередь с желанием собрать побольше денег с автовладельцев. Есть бюджетные проблемы, их решают, за счет тех, кто еще может как-то что-то заплатить. Других объяснений мощной волне по увеличению штрафов я не вижу», - сказал он.