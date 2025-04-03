В Госудуме предложили вместо вычета на свадьбу помогать молодоженам с покупкой квартиры
Депутат Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала поддерживать молодоженов уже существующими мерами.
Создание семьи лучше поддерживать уже готовыми мерами поддержки, а налоговые вычеты пригодятся, когда пары будут вкладываться в квартиру, здоровье, образование и так далее, заявила в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Депутаты ЛДПР ранее предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы. По замыслу авторов инициативы, супруги смогут вернуть не более 300 тысяч рублей за торжество. Такой вычет сможет покрыть часть расходов на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Буцкая усомнилась в том, что налоговым вычетом воспользуются многие молодожены.
«Любая поддержка для семей – это хорошо, но я думаю, что у молодежи просто нет таких денег на свадьбу. Мне кажется, что создание семьи лучше поддерживать уже готовыми мерами поддержки, а налоговые вычеты пригодятся в будущем, когда уже пары будут вкладываться в квартиру, здоровье, образование и так далее. Я не уверена, что многие молодожены захотят воспользоваться данной мерой. Если мы хотим увеличить количество браков, нам надо напрямую парам помогать», - сказала собеседница НСН.
Депутат рассказала, как сама поздравляет студентов, решивших пожениться.
«Я предлагала всем депутатам проводить демографические приемы населения, буду рада, если они присоединятся к этому предложению. На демографическом приеме я помогаю решать вопросы, снимать препятствия, которые есть на пути создания семьи. Еще на встречах со студентами от себя дарю памятные подарки тем ребятам, которые готовы сделать важный ваш - сделать предложение руки и сердца. Буквально сегодня в РАНХиГС молодой человек сделал своей девушке предложение. Счастье нельзя купить, но его можно родить, чего ребятам я и желаю», - заключила Буцкая.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила НСН, что цены на празднование «нормальной» свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей, поэтому налоговый вычет со свадьбы в размере 300 тысяч рублей не слишком повлияет на вопрос проведения торжества.
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