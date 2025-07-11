По ее словам, в этом сезоне услуги, связанные с проведением свадеб, подорожали до 30%.

«Невесты находят на свадьбу платья и по 20 тысяч рублей, потому что свадебные платья могут быть и не всегда платьями в принципе. Некоторые отдают предпочтение шелковым комбинациям, добавляют к ним красивые украшения – образ готов. Тут вопрос фантазии и того, как невеста себя видит на свадьбе. Многие выходят замуж и в брючных костюмах, и в юбках с корсетами. Сегодня в тренде минимализм с яркими элементами. Также на свадьбу берут часто берут несколько нарядов. В этом сезоне цены на все услуги, связанные с проведением свадеб, выросли на 20-30%. Недавно заметила, что и на маркетплейсах выросли цены на декор и так далее. Сейчас стало много людей, которые откладывают покупку свадебных атрибутов до последнего. Вот завтра свадьба, а некоторые невесты сегодня ищут платья! Конечно, в таких случаях цены будут кусаться», - сказала Лейбман.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил НСН, что появление в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет.

