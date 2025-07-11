«Кольца и наряды - отдельно»: Цены на свадьбу в Москве стартуют от 1,5 миллиона рублей
В этом сезоне услуги, связанные с проведением свадеб, подорожали до 30%, сказала НСН Евгения Лейбман.
Организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала НСН, что в Москве стоимость организации свадьбы стартует от полутора миллионов рублей.
Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в этом году почти удвоились по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Так, на Wildberries оборот свадебных платьев вырос в первом полугодии 2025-го на 20%, фаты - на 45%. Лейбман отметила, что свадьбы бывают совершенно разными, а цена зависит от пожеланий молодоженов.
«Обращаясь в агентство, пары, как правило, четко знают, чего хотят, а чего не хотят. Нужно понимать, какой формат хотят молодожены. Для кого-то свадьба – сходить в кафе узким кругом гостей, а кто-то на торжество зовет звезд первой величины, а сам праздник длится несколько дней. Самый распространенный формат свадеб в Москве – праздник на 30-50 человек. И вот более-менее эксклюзивное предложение с красивым декором, профессиональными фотографами и видеографами начинается от полутора миллионов рублей. В эту стоимость не включены кольца и свадебные наряды», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в этом сезоне услуги, связанные с проведением свадеб, подорожали до 30%.
«Невесты находят на свадьбу платья и по 20 тысяч рублей, потому что свадебные платья могут быть и не всегда платьями в принципе. Некоторые отдают предпочтение шелковым комбинациям, добавляют к ним красивые украшения – образ готов. Тут вопрос фантазии и того, как невеста себя видит на свадьбе. Многие выходят замуж и в брючных костюмах, и в юбках с корсетами. Сегодня в тренде минимализм с яркими элементами. Также на свадьбу берут часто берут несколько нарядов. В этом сезоне цены на все услуги, связанные с проведением свадеб, выросли на 20-30%. Недавно заметила, что и на маркетплейсах выросли цены на декор и так далее. Сейчас стало много людей, которые откладывают покупку свадебных атрибутов до последнего. Вот завтра свадьба, а некоторые невесты сегодня ищут платья! Конечно, в таких случаях цены будут кусаться», - сказала Лейбман.
Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил НСН, что появление в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет.
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