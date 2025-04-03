В Москве назвали цену свадьбы, «за которую не будет стыдно»

По ее словам, в Москве и Подмосковье огромное количество пожениться летом 2025 года, из-за чего практически не осталось свободных площадок.

«В этом году число свадеб сильно выросло. Это объясняется тем, что прошлый год был високосным. У нас много суеверных пар, которые считают, что жениться в високосный год - плохая примета. Многие пары откладывали свадьбу на 2025 год. Сейчас в столичном регионе практически невозможно найти площадку для проведения свадьбы летом», - заключила Лейбман.

Ранее советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова сообщила, что соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигло максимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

