В Москве назвали цену свадьбы, «за которую не будет стыдно»
Стоимость свадебных услуг выросли на 30-50%, сказала НСН Евгения Лейбман.
Цены на празднование "нормальной" свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей, поэтому налоговый вычет со свадьбы в размере 300 тысяч рублей не слишком повлияет на вопрос проведения торжества, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Депутаты ЛДПР предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы. По замыслу авторов инициативы, супруги смогут вернуть не более 300 тысяч рублей за торжество. Такой вычет сможет покрыть часть расходов на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Лейбман отметила, что цены на подрядчиков для проведения свадеб за год выросли на 30-50%.
«Если мы говорим о Москве, то 300 тысяч рублей – незначительная сумма, которая точно не приведет к росту числа торжеств. Возможно, если бы молодоженам дарили на свадьбу эти 300 тысяч рублей, то люди стали бы чаще устраивать праздники. Сейчас свадьба с хорошими ведущими и фотографом на 30 человек будет стоить от двух миллионов рублей. Это та свадьба, с которой, как говорится, не будет стыдно выложить фотографии в соцсети. Цены на подрядчиков за последний год выросли на 30-50%. Так, ведущий, который в прошлом году брал за свою шестичасовую работу 150 тысяч рублей, сейчас просит 300 тысяч рублей. Топовые ведущие просят за вечер 500 тысяч рублей и больше. Это мы говорим про Москву, в регионах цены на услуги будут ниже, однако стоимость декора (цветы, текстиль и так далее) будет плюс-минус одинаковой. К слову, цены на цветы выросли на 30-40%, из-за чего подорожал весь декор», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в Москве и Подмосковье огромное количество пожениться летом 2025 года, из-за чего практически не осталось свободных площадок.
«В этом году число свадеб сильно выросло. Это объясняется тем, что прошлый год был високосным. У нас много суеверных пар, которые считают, что жениться в високосный год - плохая примета. Многие пары откладывали свадьбу на 2025 год. Сейчас в столичном регионе практически невозможно найти площадку для проведения свадьбы летом», - заключила Лейбман.
Ранее советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова сообщила, что соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигло максимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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