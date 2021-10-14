«Сдвинуть с мертвой точки». В ОНК рассказали о борьбе с тюремными пытками

Прошедшим через издевательства в местах лишения свободы нужно давать полную информацию о пытках, иначе расследование таких дел не состоится, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках Третьего Евразийского женского форума заявила, что знает о жалобах на насилие в колониях, однако такая информация часто «не в полном объёме» соответствует действительности. Резонансная видеозапись с пытками заключенных в туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области была опубликована в начале октября.

«Есть несколько регионов, откуда поступают сообщения о пытках, но за этим может ничего не стоять. У меня было одно сообщение из Саратовской туберкулезной больницы, но человек ничего конкретного не сказал и требовал его выпустить. Потом стали появляться видеозаписи освободившихся, к ним отнеслись серьезнее. Затем появилось это видео [с пытками над заключенным] и заявления от конкретных потерпевших, которые под своими фамилиями, а не под псевдонимом, рассказали, и это совершенно другое дело. Без этого сдвинуть с мертвой точки нельзя. Людям, которые прошли через пытки, нужно сообщать всё, иначе информация не подтвердится», - отметила Меркачева.

Случаи издевательств крайне сложно доказать, пожаловалась член ОНК. Она напомнила, что пытки в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, о которых заявили в мае этого года, до сих пор не наказаны.



«Например, очень вяло идет процесс расследования пыток в Иркутской области, а они там несомненно были. Дело возбудили, но из ста человек пострадавших остались 16, и при этом нет ни одного обвиняемого. И те осужденные "активисты", которые производили пытки, прекрасно себя чувствуют, некоторые освободились по УДО. Я думаю, именно про это говорила Татьяна Москалькова, про то, что это процесс долгий и тяжелый, и про то, что часть информации не подтверждается. А это всегда сбивает с толку», - пояснила она.