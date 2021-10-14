«Сдвинуть с мертвой точки». В ОНК рассказали о борьбе с тюремными пытками
Часть заключенных боится рассказывать о перенесенных пытках, а еще часть лжет для достижения личных целей, рассказала Ева Меркачева.
Прошедшим через издевательства в местах лишения свободы нужно давать полную информацию о пытках, иначе расследование таких дел не состоится, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках Третьего Евразийского женского форума заявила, что знает о жалобах на насилие в колониях, однако такая информация часто «не в полном объёме» соответствует действительности. Резонансная видеозапись с пытками заключенных в туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области была опубликована в начале октября.
«Есть несколько регионов, откуда поступают сообщения о пытках, но за этим может ничего не стоять. У меня было одно сообщение из Саратовской туберкулезной больницы, но человек ничего конкретного не сказал и требовал его выпустить. Потом стали появляться видеозаписи освободившихся, к ним отнеслись серьезнее. Затем появилось это видео [с пытками над заключенным] и заявления от конкретных потерпевших, которые под своими фамилиями, а не под псевдонимом, рассказали, и это совершенно другое дело. Без этого сдвинуть с мертвой точки нельзя. Людям, которые прошли через пытки, нужно сообщать всё, иначе информация не подтвердится», - отметила Меркачева.
Случаи издевательств крайне сложно доказать, пожаловалась член ОНК. Она напомнила, что пытки в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, о которых заявили в мае этого года, до сих пор не наказаны.
«Например, очень вяло идет процесс расследования пыток в Иркутской области, а они там несомненно были. Дело возбудили, но из ста человек пострадавших остались 16, и при этом нет ни одного обвиняемого. И те осужденные "активисты", которые производили пытки, прекрасно себя чувствуют, некоторые освободились по УДО. Я думаю, именно про это говорила Татьяна Москалькова, про то, что это процесс долгий и тяжелый, и про то, что часть информации не подтверждается. А это всегда сбивает с толку», - пояснила она.
Меркачева рассказала, какие шаги ОНК делает для изменения ситуации с правами заключенных.
«У нас много предложений. Во-первых, всего этого не произошло бы, если бы был государственный контроль. Прокурор должен приходить, слушать жалобы. После пыток в Ярославе были уволены несколько прокуроров, а в Иркутске и в Саратове ничего не произошло. Далее, расследование таких дел должно быть передано в какой-то отдельный орган при центральном аппарате СК, занимающийся именно пытками. Следующий момент – должна быть четкая ответственность за превышение должностных полномочий, за пытки, в том числе за сексуальное насилие. Самое важное – не жестокость, а неотвратимость наказания», - добавила правозащитница.
По словам Меркачевой, отдельной проблемой является делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным.
«Привлечение заключенных для поддержания дисциплины недопустимо, но по факту "активисты" остались. Так проще начальнику учреждения – делегировать часть своей власти, но к чему это приводит, мы увидели. Страшно, когда "активистами" становятся люди, которые на воле кого-то истязали, совершили убийство, насилие. Оказавшись за решеткой, они получают власть и продолжают заниматься тем, за что получили сроки. Дикая история. Мы просим, чтобы помощник по правам человека при УФСИН был повышен до инспектора, и чтобы он мог докладывать напрямую в центр, а не региональному начальнику, который мог знать о пытках и покрывать их», - подытожила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее начальник тюремной больницы в Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко и ещё трое сотрудников были уволены после появления видеозаписи с насилием над заключенным, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.
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