В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН после информации о пытках

Начальник тюремной больницы в Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко и ещё трое сотрудников уволены по отрицательным мотивам. Об этом объявили в Федеральной службе исполнения наказаний. Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в сети видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных.

Предположительно, события происходили в Областной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН по Саратовской области. По обнародованным фактам Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

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Как говорится в сообщении ФСИН, решение об увольнении директор ведомства Александр Калашников принял после доклада главы комиссии центрального аппарата службы, которая была направлена для проверки этих сведений.

ФСИН РФ направила в СК материалы для принятия процессуального решения в отношении начальника тюремной больницы и троих сотрудников регионального ведомства.

Кроме того, направлены документы на отставку начальника УФСИН по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Он уже сам написал рапорт об отставке, находясь в отпуске.

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Фото: fsin.gov.ru
ТЕГИ:ЗаключенныеПыткиФСИН
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