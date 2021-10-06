В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН после информации о пытках

Начальник тюремной больницы в Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко и ещё трое сотрудников уволены по отрицательным мотивам. Об этом объявили в Федеральной службе исполнения наказаний. Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в сети видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных.

Предположительно, события происходили в Областной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН по Саратовской области. По обнародованным фактам Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.