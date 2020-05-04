Стало известно о пытках бунтарей в иркутской колонии

Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, сообщили о пытках, которые применены в отношении близких. Заключенные не выходят на связь, которая пропала с ними сразу после бунта в колонии. Родственникам не дают видеться с осужденными из-за незаживших следов побоев, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление главы правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова.

По словам правозащитника, родственникам осужденных, приезжающих в колонию, рекомендуют обратиться в управление ФСИН и на горячую линию.

«Одна родственница дозвонилась до должностного лица, назвала ФИО ребенка и услышала разговор на той стороне трубки, что он находится не в очень хорошем состоянии здоровья, поскольку у него телесные повреждения, ее допускать нельзя», — рассказал Хроменков.