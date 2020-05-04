Стало известно о пытках бунтарей в иркутской колонии
Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, сообщили о пытках, которые применены в отношении близких. Заключенные не выходят на связь, которая пропала с ними сразу после бунта в колонии. Родственникам не дают видеться с осужденными из-за незаживших следов побоев, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление главы правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова.
По словам правозащитника, родственникам осужденных, приезжающих в колонию, рекомендуют обратиться в управление ФСИН и на горячую линию.
«Одна родственница дозвонилась до должностного лица, назвала ФИО ребенка и услышала разговор на той стороне трубки, что он находится не в очень хорошем состоянии здоровья, поскольку у него телесные повреждения, ее допускать нельзя», — рассказал Хроменков.
Отмечается, что инцидент касается 55 заключенных исправительной колонии № 15 (ИК-15). Правозащитная организация «Сибирь без пыток» обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту телефонного разговора, дополняет Lentа.ru.
Напомним, бунт в ИК-15 возник 9 апреля против «беспредела» со стороны сотрудников колонии. Заключенные подожгли лесопилку и свиноферму. Бунтовщиков смиряли с помощью бронетехники. На месте конфликта работал спецназ и ФСИН.
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