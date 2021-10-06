«Ужасы XXI века». Правозащитник рассказал, как искоренить пытки в российских тюрьмах

«Неоднократно со своей стороны, будучи членом ОНК, после жалоб заключенных я обращался и к Уполномоченным по правам человека в регионах, и в прокуратуру. Но в регионах существует понятийность. Это нужно понимать. Зачастую «уполномоченные» в регионах люди близкие к системе, между собой все знакомы и не хотят вскрывать нарывы. Хотя каждый сигнал – повод для проведения серьезнейшего расследования. Вещи происходят ужасающие! У нас бывали случаи, когда главами региональных ОНК становились бывшие руководители СИЗО или УФСИН регионального. Какие пытки они будут вскрывать? Это огромная проблема. В ближайшее время составы ОНК будут меняться. Нужно создавать систему независимого общественного контроля. Иначе мы с этим ужасом не справимся», - заявил Мельников.

При этом он указал на необходимость проведения независимого расследования по факту пыток.

«Сложно расследовать на территории СИЗО или колонии – там своя вотчина. На многих заключенных со стороны администрации идет давление, заставляют отказываться от показаний, поэтому отдельная тема – необходимость обеспечения безопасности потерпевших по возбужденному уголовному делу, и в отношении свидетелей. Потому что сейчас свидетелей будут заставлять давать ложные показания. Их надо подальше отселять, потому что причастные сотрудники будут пытаться скрыть свое участие в преступлениях. Также я считаю, что расследование нужно проводить на уровне центрального аппарата Следственного комитета, потому что региональные следователи своих коллег, если они к этому причастны, не будут заинтересованы изобличать», - пояснил представитель Международного комитета защиты прав человека.

Мельников выразил надежду, что появившийся в обществе резонанс после случая в Саратовской области поможет решить проблему с пытками в стране.

«Пытки в XXI веке у нас в стране это что-то абсолютно недопустимое. Тем более в стране, пережившей ужасные концлагеря. После Второй мировой мы в крови это не переносим. Но все же это есть. Это горькая правда. Публикация этих архивов – очень важный момент, чтобы нам понять, что проблема существует, проблема очень острая, и что с ней нужно бороться. Чтобы побороть эту беду, нам нужна и система общественного независимого контроля, институт независимых Уполномоченных по правам человека в регионах, которые будут проводить независимые проверки. А в данном случае нужно добиться независимого расследования с привлечением лучших следователей Центрального аппарата СК», - призвал правозащитник.