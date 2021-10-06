«Ужасы XXI века». Правозащитник рассказал, как искоренить пытки в российских тюрьмах
Иван Мельников призвал создать систему независимого контроля после пыток заключенных в тюремной больнице Саратовской области.
В России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Такое заявление он сделал после того, как в интернете была опубликована видеозапись с пытками заключенного, предположительно сделанная в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Накануне, по информации СМИ, начальник регионального УФСИН, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал прошение об отставке.
«Неоднократно со своей стороны, будучи членом ОНК, после жалоб заключенных я обращался и к Уполномоченным по правам человека в регионах, и в прокуратуру. Но в регионах существует понятийность. Это нужно понимать. Зачастую «уполномоченные» в регионах люди близкие к системе, между собой все знакомы и не хотят вскрывать нарывы. Хотя каждый сигнал – повод для проведения серьезнейшего расследования. Вещи происходят ужасающие! У нас бывали случаи, когда главами региональных ОНК становились бывшие руководители СИЗО или УФСИН регионального. Какие пытки они будут вскрывать? Это огромная проблема. В ближайшее время составы ОНК будут меняться. Нужно создавать систему независимого общественного контроля. Иначе мы с этим ужасом не справимся», - заявил Мельников.
При этом он указал на необходимость проведения независимого расследования по факту пыток.
«Сложно расследовать на территории СИЗО или колонии – там своя вотчина. На многих заключенных со стороны администрации идет давление, заставляют отказываться от показаний, поэтому отдельная тема – необходимость обеспечения безопасности потерпевших по возбужденному уголовному делу, и в отношении свидетелей. Потому что сейчас свидетелей будут заставлять давать ложные показания. Их надо подальше отселять, потому что причастные сотрудники будут пытаться скрыть свое участие в преступлениях. Также я считаю, что расследование нужно проводить на уровне центрального аппарата Следственного комитета, потому что региональные следователи своих коллег, если они к этому причастны, не будут заинтересованы изобличать», - пояснил представитель Международного комитета защиты прав человека.
Мельников выразил надежду, что появившийся в обществе резонанс после случая в Саратовской области поможет решить проблему с пытками в стране.
«Пытки в XXI веке у нас в стране это что-то абсолютно недопустимое. Тем более в стране, пережившей ужасные концлагеря. После Второй мировой мы в крови это не переносим. Но все же это есть. Это горькая правда. Публикация этих архивов – очень важный момент, чтобы нам понять, что проблема существует, проблема очень острая, и что с ней нужно бороться. Чтобы побороть эту беду, нам нужна и система общественного независимого контроля, институт независимых Уполномоченных по правам человека в регионах, которые будут проводить независимые проверки. А в данном случае нужно добиться независимого расследования с привлечением лучших следователей Центрального аппарата СК», - призвал правозащитник.
Как рассказал французскому изданию RFI основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, опубликовавший видеоархив, изнасилованиям в тюремной больнице подвергались осужденные или подследственные, которые не хотели «сотрудничать» с ФСБ или ФСИН. По его словам, пыточные акты проводили по санкции сверху заключенные из числа активистов.
По сведениям Осечкина, туберкулезная больница в Саратове стала местом, куда свозили зэков из разных учреждений ФСИН. С помощью снятых кадров на жертв изнасилований давили, угрожая разглашением факта сексуального насилия и добиваясь таким образом согласия на «сотрудничество».
По информации Gulagu.net, за пять лет изнасилованиям, в том числе, групповым, подвергались примерно 200 заключенных, через пытки прошли около 500 человек.
ФСИН, СК и Генпрокуратура объявили о начале проверок обнародованных фактов пыток в тюремной больнице Саратовской области.
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