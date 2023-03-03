«Щелочка найдется!»: Россия не останется без iPhone из-за новых санкций США
Турция и ОАЭ не боятся вторичных санкций США, сказал в эфире НСН Анатолий Семенов, и «челноки» продолжат возить оттуда телефоны в Россию, добавил Денис Кусков.
Новые санкции США не помешают «челнокам» возить в Россию iPhone, при этом проблемы могут возникнуть у ряда китайских производителей, считают эксперты, опрошенные НСН.
Вашингтон в феврале ввел санкции, запрещающие ввоз в Россию устройств дороже $300. По данным «Известий», на этом фоне посредники начали отказываться от поставок в РФ iPhone по параллельному импорту.
«Пока колоссальных проблем нет. Да, новые санкции, возможно, запугают каких-то крупных поставщиков, но iPhone возят и мелкие поставщики в баулах, и на них эти санкции вряд ли могут распространиться, потому что такие же мелкие партнеры покупают их в ОАЭ и Турции. В основном это касается крупных компаний, которые будут бояться санкций. Это касается всех игроков, которые поставляют в Россию смартфоны с количеством комплектующих американского происхождения больше 25%, но в основном сейчас на российском рынке больше 90% это Китай», - сказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Со своей стороны директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов объяснил НСН, в чем проблемы китайских производителей смартфонов.
«Строго говоря, ничего не поменялось, просто для дружественных стран выросли риски, там идет речь о вторичных санкциях. Наверное, какое-то время рынок будет настороже, какие-то наиболее чувствительные товарищи будут придерживать товар и смотреть, как дальше дело пойдет. У китайцев сейчас сложная ситуация по своим причинам, им не хотелось бы попадать под санкции с учетом зависимости от чипов из Тайваня. Не то, чтобы они откажутся, но будут продавать более сложно», - сказал Семенов.
При этом он выразил уверенность, что и для iPhone, и для китайских смартфонов «щелочка найдется».
«С российского рынка уже уходила китайская компания Huawei, потому что в ее продукции есть большая американская добавленная стоимость, сейчас будет более массовая история. При этом вода, естественно, щелочку найдет и какие-то продажи пойдут. Есть Турция, которая ничего не боится, Арабские Эмираты также не были замечены в опасениях», - заключил собеседник НСН.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что россиянам могут отключить смартфоны, работающие на операционных системах iOS и Android, однако Западу нет смысла это делать.
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