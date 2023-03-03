«Щелочка найдется!»: Россия не останется без iPhone из-за новых санкций США

Новые санкции США не помешают «челнокам» возить в Россию iPhone, при этом проблемы могут возникнуть у ряда китайских производителей, считают эксперты, опрошенные НСН.

Вашингтон в феврале ввел санкции, запрещающие ввоз в Россию устройств дороже $300. По данным «Известий», на этом фоне посредники начали отказываться от поставок в РФ iPhone по параллельному импорту.