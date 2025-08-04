Минаков: После «золота» ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»

Российский пловец Андрей Минаков оценил победу команды РФ в мужской комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре, сообщает ТАСС.

Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине

Он указал, что относится к победе спокойно. «Как сказала тренер Ольга Николаевна Байдалова: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками», — отметил спортсмен.

Ранее Минаков, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Егор Корнев стали лучшими на ЧМ в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. Российские пловцы обошли команды Италии и США, преодолев дистанцию за три минуты и 26,93 секунды. Это рекорд Европы и чемпионатов мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социальной политики
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