ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ
Футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился со счетом 1:1.
На 33-й минуте игрок ЦСКА Алеррандро открыл счёт в матче. Ответный гол «Зенита» на 76-й минуте оформил нападающий Александр Соболев, реализовав пенальти.
Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в присутствии 45 тысяч зрителей.
После игры «Зенит» занимает шестое место в таблице, ЦСКА — седьмое. У обеих команд по пять очков.
В следующем туре, 9 августа, «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет «Рубин» на своём поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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