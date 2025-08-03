ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ

Футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился со счетом 1:1.

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На 33-й минуте игрок ЦСКА Алеррандро открыл счёт в матче. Ответный гол «Зенита» на 76-й минуте оформил нападающий Александр Соболев, реализовав пенальти.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в присутствии 45 тысяч зрителей.

После игры «Зенит» занимает шестое место в таблице, ЦСКА — седьмое. У обеих команд по пять очков.

В следующем туре, 9 августа, «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет «Рубин» на своём поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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