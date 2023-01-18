«Дешевле на 40%»: Samsung будет отвоевывать рынок РФ у китайских производителей смартфонов
С расцветом «серого» рынка смартфонов крупные сети снизили цены на телефоны на 35-40 процентов, сказал НСН аналитик Эльдар Муртазин.
В России развернется борьба между китайскими производителями смартфонов и компанией Samsung, которая попытается отвоевать свою долю рынка, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Ранее компания Canalys опубликовала отчет, из которого следует, что производители смартфонов отгрузили в четвертом квартале 2022 года на 17 процентов меньше устройств. По оценке специалистов, это минимальный показатель для четвертого квартала года за последние 10 лет. За весь год поставки рухнули на 11 процентов — до 1,2 миллиарда штук. Муртазин считает, что снижение продаж связано с тем, что люди стали реже менять телефоны.
«Если раньше телефоны меняли раз в два года, то теперь меняют раз в 3-4 года. Люди выбирают более дорогие устройства, они готовы заплатить на 20-25% больше, лишь бы устройство удовлетворяло их весь этот срок. Общемировая тенденция – падение продаж флагманов, самых дорогих, которые есть на рынке», - сказал Муртазин.
Собеседник НСН отметил, что в 2021 году в России было продано 32,5 миллиона штук смартфонов, а в прошлом на шесть миллионов меньше.
«Падение связано с двумя периодами – март-апрель, когда не было параллельного импорта, сентябрь – частичная мобилизация, которая привела к снижению покупательской активности. В этом году в России будут доступны все новинки. Объем продаж останется на уровне 26,5 миллионов, а средняя цена за смартфон составит 22-23 тысячи рублей. Ожидаю, что борьба будет между китайскими производителями, которые захотят закрепиться, и компанией Samsung, которая попытается отвоевать свою долю рынка. У Apple потеря доли рынка почти в четыре раза за год», - пояснил Муртазин.
Аналитик рассказал, что в России расцвел «серый» рынок смартфонов.
«Цены там на 35-40 процентов ниже, что стало давить на продажи телефонов в крупных федеральных сетях. Поэтому цены сегодня адекватные, просто надо поискать», - резюмировал Муртазин.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в эфире НСН заявил, что iPhone формально можно считать «кирпичом», способным только звонить, поскольку имеющееся ПО устанавливается только на Android, а все платные сервисы и услуги в App Store и Google Play для россиян легально закрыты.
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