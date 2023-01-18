«Дешевле на 40%»: Samsung будет отвоевывать рынок РФ у китайских производителей смартфонов

Ранее компания Canalys опубликовала отчет, из которого следует, что производители смартфонов отгрузили в четвертом квартале 2022 года на 17 процентов меньше устройств. По оценке специалистов, это минимальный показатель для четвертого квартала года за последние 10 лет. За весь год поставки рухнули на 11 процентов — до 1,2 миллиарда штук. Муртазин считает, что снижение продаж связано с тем, что люди стали реже менять телефоны.

«Если раньше телефоны меняли раз в два года, то теперь меняют раз в 3-4 года. Люди выбирают более дорогие устройства, они готовы заплатить на 20-25% больше, лишь бы устройство удовлетворяло их весь этот срок. Общемировая тенденция – падение продаж флагманов, самых дорогих, которые есть на рынке», - сказал Муртазин.

Собеседник НСН отметил, что в 2021 году в России было продано 32,5 миллиона штук смартфонов, а в прошлом на шесть миллионов меньше.

«Падение связано с двумя периодами – март-апрель, когда не было параллельного импорта, сентябрь – частичная мобилизация, которая привела к снижению покупательской активности. В этом году в России будут доступны все новинки. Объем продаж останется на уровне 26,5 миллионов, а средняя цена за смартфон составит 22-23 тысячи рублей. Ожидаю, что борьба будет между китайскими производителями, которые захотят закрепиться, и компанией Samsung, которая попытается отвоевать свою долю рынка. У Apple потеря доли рынка почти в четыре раза за год», - пояснил Муртазин.