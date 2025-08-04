В Австралии выпало рекордные полметра снега

На востоке Австралии несколько городов оказались под толстым слоем снега, сообщает Reuters.

На юге России зафиксирован апрельский снегопад

Снегопад оказался самым мощным за последние десятилетия. В штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см осадков.

По словам экспертов, столько снега не выпадало с середины 1980-х годов. Стихия привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.

Ранее снег обрушился на самую сухую пустыню мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: НСН/Марина Леонова
ТЕГИ:СнегАвстралия

Горячие новости

Все новости

партнеры