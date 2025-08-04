В Австралии выпало рекордные полметра снега
4 августа 202500:16
На востоке Австралии несколько городов оказались под толстым слоем снега, сообщает Reuters.
Снегопад оказался самым мощным за последние десятилетия. В штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см осадков.
По словам экспертов, столько снега не выпадало с середины 1980-х годов. Стихия привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.
Ранее снег обрушился на самую сухую пустыню мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru