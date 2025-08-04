Администрация Трампа не ищет быстрого решения по конфликту вокруг Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа не ищет быстрого решения ситуации по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон.

США: Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

По ее словам, Вашингтон заинтересован в прочном мире и хочет «продолжать стоять плечом к плечу с Украиной». Дипломат назвала важными прямые переговоры между Москвой и Киевом, что позволит достичь урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США введут санкции против РФ, если не удастся достичь соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: whitehouse.gov
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры