СМИ: Десятки яхт и катеров унесло в море во время паводка на Кубани
В Краснодарском крае паводок в селе Лермонтово и посёлке Новомихайловский унёс в море десятки катеров и яхт. Telegram-канал «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа» опубликовал видео, где местные жители пытаются удержать суда от уноса течением.
Инструктор по дайвингу Роман К. сообщил Telegram-каналe Baza, что вместе с командой ему удалось спасти катамаран «Азимут» и помогали в спасении скоростного катера «Монако» и парашютного катера. При этом часть судов получила повреждения, отмечает Baza.
Ранее в Туапсинском районе Кубани из-за обильных осадков произошел подъем уровня реки Дефань, приведший к затоплению 70 придомовых участков в трёх населённых пунктах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru