Туристка из Йошкар-олы погибла в дагестанском Дербенте

По информации мэра Дербента Ханлара Пашабекова, трагедия произошла 3 августа около 13:00 из-за сильного порыва ветра, сорвавшего крупную ветку старого платана. 42-летняя Елена Краснова, приехавшая в город из Йошкар-Олы, погибла, ещё две туристки из Москвы получили травмы и были госпитализированы.

Мэр от имени городской администрации выразил искренние соболезнования семье и близким погибшей.

«Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь», - написал Пашабеков.

По словам мэра, состояние двух пострадавших туристок не вызывает опасений.

Власти Дербента уже инициировали масштабную проверку: будет тщательно обследована вся зелёная зона на объектах массового посещения с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее туристка из Ярославской области погибла в Сулакском каньоне при столкновении прогулочного катера с восемью туристами на борту со скалой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».