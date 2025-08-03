Туристка из Йошкар-олы погибла в дагестанском Дербенте

Туристка из Йошкар-Олы погибла, еще две москвички пострадали из-за падения дерева на территории Джума-мечети в историческом центре Дербента. Об этом сообщил глава Дербента Ханлара Пашабеков в своем Telegram-канале.

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По информации мэра Дербента Ханлара Пашабекова, трагедия произошла 3 августа около 13:00 из-за сильного порыва ветра, сорвавшего крупную ветку старого платана. 42-летняя Елена Краснова, приехавшая в город из Йошкар-Олы, погибла, ещё две туристки из Москвы получили травмы и были госпитализированы.

Мэр от имени городской администрации выразил искренние соболезнования семье и близким погибшей.

«Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь», - написал Пашабеков.

По словам мэра, состояние двух пострадавших туристок не вызывает опасений.

Власти Дербента уже инициировали масштабную проверку: будет тщательно обследована вся зелёная зона на объектах массового посещения с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее туристка из Ярославской области погибла в Сулакском каньоне при столкновении прогулочного катера с восемью туристами на борту со скалой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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