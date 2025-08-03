СМИ: Китай разрабатывает способы сбивать спутники Starlink
Китайские ученые разрабатывают всевозможные способы устранения космической угрозы, которой они считают многочисленные спутники связи Starlink. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Согласно информации AP, китайские власти рассматривают в качестве возможных мер противодействия спутникам Starlink подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, ударные спутники на ионных двигателях и диверсии в логистических цепочках компании Илона Маска.
Как отмечает издание, китайские военные эксперты и правительство выразили озабоченность тем, что Starlink может быть задействован противником в военных целях или для шпионажа, что усугубляется тесными связями Маска с администрацией США и его компании — с Министерством обороны.
В докладе учёных Китайского национального университета оборонных технологий за 2023 год отмечается, что по мере интеграции США спутниковой системы Starlink в свои военные космические системы с целью получения стратегического преимущества, другие страны всё чаще начинают рассматривать её как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах.
В начале года основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что Starlink доступен в 120 странах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru