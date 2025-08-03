СМИ: Китай разрабатывает способы сбивать спутники Starlink

Согласно информации AP, китайские власти рассматривают в качестве возможных мер противодействия спутникам Starlink подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, ударные спутники на ионных двигателях и диверсии в логистических цепочках компании Илона Маска.

Как отмечает издание, китайские военные эксперты и правительство выразили озабоченность тем, что Starlink может быть задействован противником в военных целях или для шпионажа, что усугубляется тесными связями Маска с администрацией США и его компании — с Министерством обороны.

В докладе учёных Китайского национального университета оборонных технологий за 2023 год отмечается, что по мере интеграции США спутниковой системы Starlink в свои военные космические системы с целью получения стратегического преимущества, другие страны всё чаще начинают рассматривать её как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах.

В начале года основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что Starlink доступен в 120 странах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».