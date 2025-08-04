Президент Бразилии заявил, что страна перестала зависеть от США
Бразилия перестала зависеть от Вашингтона и готова выстраивать отношения со всеми странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу государства Лулу да Силву.
Так он прокомментировал введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины. Глава Бразилии указал, что в настоящее время страна не так зависима от США, как раньше. «Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — отметил да Силва. Он назвав давление администрации США неприемлемым.
Ранее президент Бразилии заявил о подготовке ответа на пошлины США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru