Президент Бразилии заявил, что страна перестала зависеть от США

Бразилия перестала зависеть от Вашингтона и готова выстраивать отношения со всеми странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу государства Лулу да Силву.

Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на товары из Бразилии

Так он прокомментировал введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины. Глава Бразилии указал, что в настоящее время страна не так зависима от США, как раньше. «Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — отметил да Силва. Он назвав давление администрации США неприемлемым.

Ранее президент Бразилии заявил о подготовке ответа на пошлины США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры