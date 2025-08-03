В Сан-Франциско прошел чемпионат мира по серфингу среди собак
В американсканском Сан-Франциско прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Об этом сообщает радиостанция NPR.
Соревнования ежегодно проводятся на пляже Линда Мар в государственном парке Пасифик-Бич, расположенном в 22 км от города Сан-Франциско, и привлекают тысячи зрителей.
NPR отмечает, что собаки соревновались в группах, разделённых по размеру, за право выхода в финал, а в дополнительных заездах некоторые участники катались в тандеме друг с другом или вместе со своими хозяевами.
Как уточняется, судьи оценивали, как долго животные удерживались на доске (помощь при подъёме оказывают владельцы), насколько уверенно сохраняли равновесие и выполняли ли элементы трюков — включая повороты и прыжки. Победителей наградили медалями.
В этом году в категории средних собак победу впервые одержала пятилетняя французская бульдожка по кличке Иза, отмечает NPR.
Ранее стало известно, что самые популярные питомцы у россиян - кошки, собаки - на втором месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru