Российская команда Team Spirit выиграла IEM Cologne 2025 по CS 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила команду MOUZ в финале IEM Cologne 2025 по CS2.

Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL по Counter-Strike 2

Team Spirit победили со счетом 3:0 — 13:7 на Mirage, 13:11 на Ancient и 13:6 на Nuke.

Команда Даниила donk Крышковца заработала $400 тыс., второе место у MOUZ — $180 тыс. По $80 тыс. получили Team Vitality и Natus Vincere, занявшие третье и четвёртое места соответственно.

Турнир IEM Cologne 2025 с призовым фондом в один миллион долларов проходил с 23 июля по 3 августа в немецком Кёльне.

Ранее Team Spirit выиграла турнир PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Team Spirit
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