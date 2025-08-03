Российская команда Team Spirit выиграла IEM Cologne 2025 по CS 2
Российская киберспортивная команда Team Spirit победила команду MOUZ в финале IEM Cologne 2025 по CS2.
Team Spirit победили со счетом 3:0 — 13:7 на Mirage, 13:11 на Ancient и 13:6 на Nuke.
Команда Даниила donk Крышковца заработала $400 тыс., второе место у MOUZ — $180 тыс. По $80 тыс. получили Team Vitality и Natus Vincere, занявшие третье и четвёртое места соответственно.
Турнир IEM Cologne 2025 с призовым фондом в один миллион долларов проходил с 23 июля по 3 августа в немецком Кёльне.
Ранее Team Spirit выиграла турнир PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туристка из Йошкар-олы погибла в дагестанском Дербенте
- Российская команда Team Spirit выиграла IEM Cologne 2025 по CS 2
- ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ
- СМИ: Китай разрабатывает способы сбивать спутники Starlink
- СМИ: Десятки яхт и катеров унесло в море во время паводка на Кубани
- МЧС: Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане полностью ликвидирован
- Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце
- Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода «Алаид» на Курилах
- Пилот McLaren Норрис выиграл Гран-при Венгрии
- СМИ: Япония намерена разработать международные правила уборки космического мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru