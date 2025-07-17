Россиян научили защищать огород от испанских слизней
У испанских слизней много природных врагов, таких как ужи, ежи, землеройки и куры, а защитить от них огород поможет обычная зола, сказал НСН Андрей Туманов.
Защитить урожай от испанских слизней поможет обычная зола, через которую они не могут переползти, кроме того, слизней можно хватать и давить — их через некоторое время поедают свои же сородичи. Об этом НСН заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
После мощных ливней в Подмосковье зафиксировали нашествие испанских слизней. Они начали еще быстрее размножаться. По словам садоводов из подмосковной Щербинки, только за вчерашний вечер собрали больше 100 штук с одного огорода. Туманов рассказал, как бороться с непрошенными гостями.
«Хватать слизней надо в перчатках — если брать их голыми руками, вы потом не отмоете руки, ведь слизь остается на пальцах как клей. Можно воспользоваться ловушками, только помните, что слизни — ночные охотники, днем они прячутся в укрытиях. Можно и давить слизней — минут через двадцать их съедят их же собратья, это каннибалы. Рассказы о том, что из яиц даже раздавленного слизня может родиться потомство — не более, чем байки, вряд ли из яиц что-то родится, если вы их давите. Есть у слизней и естественные враги — например, обычные домашние куры, ежи, землеройки, ужи. Кроме того, они подвержены разным вирусным заболеваниям. Для урожая слизни, конечно, настоящее бедствие, но есть проверенное средство — я спасаюсь золой, например, насыпаю холмики из золы вокруг капусты. Слизень никогда не проползет через золу — он теряет слизь и умирает, это хороший заградительный барьер», — сказал Туманов.
Ранее депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что слизни могут уничтожить рассаду «в считаные часы». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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