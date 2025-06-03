Новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику. Об этом НСН сообщила юрист Мария Свиридова.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил признаки неосвоенной земли, которые могут стать основанием для изъятия участков. К ним отнесли захламление участка на больше, чем 50% от его площади. Для участков под индивидуальное строительство жилья будет необходимо построить и оформить в течение 5 лет жилой объект, а уже готовые здания не должны иметь разрушений крыши и повреждений стекла. На устранение проблем дается один год, а в случае игнорирования этих нарушений земля через суд перейдет в собственность государству. Эксперт отметила, что разработка таких четких критериев и наказаний — это хороший шаг.