Юрист поддержала усиление контроля за неосвоенными участками
Конкретные критерии помогут отличить заброшенные участки от эксплуатируемых, заявила НСН Мария Свиридова.
Новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику. Об этом НСН сообщила юрист Мария Свиридова.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил признаки неосвоенной земли, которые могут стать основанием для изъятия участков. К ним отнесли захламление участка на больше, чем 50% от его площади. Для участков под индивидуальное строительство жилья будет необходимо построить и оформить в течение 5 лет жилой объект, а уже готовые здания не должны иметь разрушений крыши и повреждений стекла. На устранение проблем дается один год, а в случае игнорирования этих нарушений земля через суд перейдет в собственность государству. Эксперт отметила, что разработка таких четких критериев и наказаний — это хороший шаг.
«Конкретизация признаков заброшенного участка — это хорошо, но вопрос, зарос он или нет — сложный. Раньше многие могли попасть под этот термин, сейчас уже появились более четкие критерии, и это плюс. Чтобы исключить злоупотребления, нужно смотреть уже на практику применения этих нормативов. Сейчас непонятно, достаточно ли хорошо прописаны все условия, хотя срок в один год все же слишком короткий промежуток, так как многие люди могут не приезжать на дачу летом, а после октября уже никакой травы на участке не будет. Во всем остальном критерии разумные — любой человек, который был за городом, подтвердит это», — заявила она.
С другой стороны Свиридова подчеркнула, что необходимо оценивать каждое нарушение отдельно.
«Ситуации надо рассматривать индивидуально, потому что у людей может не хватать времени и денег на уход за всей территорией. Участок может быть частично заросшим и не быть заброшенным, а некоторые предпочитают растить деревья. У нас есть эксплуатируемые участки с кучей растений, саженцев, не бурьяном. Не то чтобы их много, но у каждого из нас есть такие друзья с дачами. Кто-то хочет выращивать сосновый бор или березы, кому-то нравится газон, а кому-то лес. Если на каком-то участке не смогли навести порядок за один сезон, в том числе и из-за болезни, то его могут легко восстановить в следующем году», — заключила юрист.
Ранее Свиридова рассказала НСН, за что дачников могут оштрафовать на майских праздниках.
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