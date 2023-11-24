«С ума не сойдут»: Эксперт Минздрава призвала не бояться полного запрета вейпов

Ранее Минздрав России выступил против запрета продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов, сообщают СМИ, ссылаясь на проект отзыва правительства на законопроект депутатов фракции ЛДПР. Свою позицию в ведомстве объяснили тем, что запрет на подобную продукцию приведет к росту нелегального оборота продукции. Принятие закона также приведет к потере более 12 млрд. руб. из доходов федерального бюджета, говорилось в обосновании.

«Это не те вещества, которые настолько популярны, что люди будут с ума сходить и не смогут без них обходиться. Просто не будет новых потребителей – дети, которые никогда этого не пробовали и не попробуют. А сейчас жидкости продаются рядом с десертами. Они воспринимаются, как нечто вкусное, что очень хочется попробовать. Это еще и позиционируется, как нечто безвредное, что вводит в заблуждение. Никто не верит, что такой сладкий приятный пар может быть таким же вредным, как едкий табачный дым. Статистика Росстата показывает, что распространённость курения среди молодежной группы 15-19 лет всего 4,8%, это хорошее снижение. Дети и молодежь уже понимают, что не надо начинать курить, а те, кто начинают – быстро бросают. Но никотинсодержащие продукты – новый бич. Сколько бы мы не информировали, все равно существует мнение, что они менее вредны», - отмечает, со своей стороны, Маринэ Гамбарян.

Эксперт выступила за полный запрет продажи жидкостей для вейпов, утверждая, что в них полно запрещенных компонентов.

«Продавать заведомо отравляющие вещества – недопустимо, какими бы не были доходы. Мы уже знаем, что и кому продаем. Эти жидкости пробуют дети, травятся, умирают. Уже есть постановление правительства со списком ингредиентов, которые не должны входить в такую продукцию. Но если убрать все эти запрещенные компоненты, жидкости потеряют свою привлекательность или вообще уйдут с рынка. Нет таких жидкостей, которые не содержали бы ароматизаторы, вкусовые добавки, красители и никотин. Если убрать все это из состава, в нем ничего не останется», - уверена Гамбарян.

Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в интервью НСН заявил, что регионам не разрешат полностью запрещать вейпы, поскольку у них нет такого права.

