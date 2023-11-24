СМИ: Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов
Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов и подготовил отзыв на соответствующий законопроект.
В ведомстве считают, что принятие законопроекта приведет к потере доходов бюджета в 12 миллиардов рублей ежегодно за счет акцизов, пишут «Известия».
Также отмечается, что запрет на продажу жидкостей для вейпов будет способствовать нелегальному обороту продукции.
При этом руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян заявила, что запрет на добавки к вейпам может помочь защитить здоровье граждан, детей и подростков, сообщает РИА Новости.
Она указала, что эти ингредиенты, которые делают такую продукцию привлекательной для подростков и молодежи, параллельно вызывают и усиливают никотиновую зависимость, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru