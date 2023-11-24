СМИ: Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

При этом руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян заявила, что запрет на добавки к вейпам может помочь защитить здоровье граждан, детей и подростков, сообщает РИА Новости.

Она указала, что эти ингредиенты, которые делают такую продукцию привлекательной для подростков и молодежи, параллельно вызывают и усиливают никотиновую зависимость, передает «Радиоточка НСН».

