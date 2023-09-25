«Худшее решение!»: Регионам не разрешат полностью запрещать продажу вейпов

«Это неправильно ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения юридической. На уровне регионов такое решение принять невозможно. Могут быть введены ограничения на местном уровне на торговлю, на употребление. Но полный запрет невозможен, так как это легальный товар, с него платят акцизы в федеральный бюджет. Полный запрет никогда не помогает. Это все перейдет в черный рынок, продажу через интернет и так далее. Это наихудшее решение», - отметил он.

По его словам, полный запрет не поможет решить проблему, эту сферу нужно поэтапно регулировать, а начинать с ужесточения таможенного контроля.

«Это все уже пройдено на обычном табаке сто раз. Сейчас принимаются меры для контроля, для легализации рынка. Пока что нужно посмотреть, какой будет эффект. Нужно смотреть, как это будет работать на федеральном уровне. В частности, ужесточен таможенный контроль. Первые позитивные признаки в этом плане были. Пока еще рано делать выводы», - объяснил собеседник НСН.

В апреле депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов и других устройств потребления никотинсодержащей продукции. Согласно документу, запрещается продажа несовершеннолетним подобных гаджетов, в том числе безникотиновых, а также жидкостей, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Также предусмотрен запрет на розничную торговлю вейпами и их составными частями, в том числе «путём развозной и разносной торговли», на их открытую выкладку и демонстрацию в магазинах, передает «Радиоточка НСН».

