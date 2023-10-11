МЧС запретит курить вейпы в общественных местах и разрешит жечь мусор на участках
МЧС запретило курить вейпы в общественных местах и разрешило сжигать траву и мусор на участках, следует из новой редакции Правил противопожарного режима. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».
Так, правила запрещают курение табака и использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции на особых и режимных объектах — складах, базах, сенокосных угодьях, объектах транспорта и торговли, больницах, школах и детских садах. Кроме того, специальные требования пожарной безопасности устанавливаются для объектов защиты — зданий, транспорта и другого муниципального, государственного, частного имущества. Правила запрещают ставить внешние блоки кондиционеров в коридорах, на лестничных клетках, в холлах, фойе и тамбурах эвакуационных выходов на таких объектах.
Документ также вносит изменения в порядок организации массовых мероприятий. Например, при использовании гирлянд в случае неполадок оборудование придется не только обесточить, но и демонтировать. Кроме того, МЧС разрешило жечь траву и мусор на частных землях в специально отведенных местах.
«Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — указано в новой редакции правил.
Также МЧС официально запретило курение в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами на промышленных объектах, аналогичный запрет вводится и для дорожных работ.
Публичное обсуждение новых правил противопожарного режима продлится до 7 ноября.
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