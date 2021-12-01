«Дельту уже проглядели»: Россия готовится к встрече с омикрон-штаммом COVID-19

На пороге новый, тринадцатый штамм коронавируса. По традиции власти РФ готовятся встретить его возможным ужесточением карантинных мер и появлением новой вакцины. С приходом нового «счастья» ожидаются очередные вспышки инфекции.

Теперь срок действия результатов ПЦР-тестирования сокращается с 72 до 48 часов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это связано с особенностями «Омикрона». Она заявила, что в России ужесточат ограничительные меры и введут двухнедельный карантин для людей, прибывающих из государств с высоким риском заражения новым штаммом.

Попова сообщила, что в ЦНИИ Роспотребнадзора даже был разработан специальный тест, выявляющий именно «Омикрон». При этом она подтвердила, что нового штамма в России пока нет.

Несмотря на это глава Роспотребнадзора призывает россиян воздержаться от заграничных поездок в новогодние праздники, аргументируя это тем, что такая мера позволит не «получить значительное количество проблем со здоровьем».