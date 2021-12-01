«Дельту уже проглядели»: Россия готовится к встрече с омикрон-штаммом COVID-19
Вовремя выявить появление новой мутации в России вряд ли получится, но на жесткие ограничения власти пока не идут.
На пороге новый, тринадцатый штамм коронавируса. По традиции власти РФ готовятся встретить его возможным ужесточением карантинных мер и появлением новой вакцины. С приходом нового «счастья» ожидаются очередные вспышки инфекции.
Теперь срок действия результатов ПЦР-тестирования сокращается с 72 до 48 часов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это связано с особенностями «Омикрона». Она заявила, что в России ужесточат ограничительные меры и введут двухнедельный карантин для людей, прибывающих из государств с высоким риском заражения новым штаммом.
Попова сообщила, что в ЦНИИ Роспотребнадзора даже был разработан специальный тест, выявляющий именно «Омикрон». При этом она подтвердила, что нового штамма в России пока нет.
Несмотря на это глава Роспотребнадзора призывает россиян воздержаться от заграничных поездок в новогодние праздники, аргументируя это тем, что такая мера позволит не «получить значительное количество проблем со здоровьем».
Официальные ограничения на время новогодних каникул пока не установлены, да и власти еще не дают четких ответов по этому поводу, но, тем не менее, некоторые меры уже введены. Так, Россия ограничила въезд из Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, ЮАР и некоторых других стран. А прибывшие из Великобритании, Гонконга, Израиля и Китая будут вынуждены сдавать экспресс-тестирование на COVID-19.
В то же время, биологи предполагают, что существующие вакцины не справятся с новым штаммом. В ответ на опасения в центре имени Гамалеи уже спешат создать модифицированный «Спутник V». По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на это уйдет примерно десять дней. При этом он отметил, что на исследование нового препарата необходимо будет потратить 45-50 дней.
Молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что геномный мониторинг в России находится на начальном уровне, в связи с чем выявить редкий штамм в начале его распространения будет практически невозможно.
«Ситуацию наглядно иллюстрирует фиаско, которое у нас произошло в мае, когда мы думали, что все хорошо, а на самом деле происходило медленное вытеснение дельтой других штаммов. И в июне у нас возникла вспышка, вызванная этим вариантом коронавируса. Просто мы его проглядели», - напомнил он.
Тем временем заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призывает россиян не устраивать панику из-за «Омикрона». При этом он подчеркивает, что при заболевании новым штаммом коронавируса более тяжелой симптоматики пока не наблюдается.
Запугивать россиян отказывается и доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что сейчас «ни о какой вакцинации специально против "Омикрона" речи не идет». Он отметил, что пока точно не известно, когда создадут вакцину против нового штамма и нужно ли это вообще.
При этом вирусолог считает, что реальную опасность сейчас представляет не «Омикрон», а «Дельта».
«У него высокая активность, иммунитет против него современными вакцинами не до такой степени вызывается, как против старых штаммов, поэтому нужно обязательно ревакцинироваться уже существующим препаратом, не сильно беря в голову "Омикрон" и что-нибудь еще», - заявил Альтштейн.
Он считает, что для вакцинации в России пока хватит уже существующих препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru