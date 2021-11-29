Песков прокомментировал вероятность введения ограничений из-за «омикрона»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил вероятность введения новых ограничений из-за нового штамма «омикрон».
Как сообщает ТАСС, представитель президента заявил, что решение об этом будет принимать оперштаб по борьбе с инфекцией.
Ранее в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности распространения штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне.
Ряд экспертов считают, что этот штамм будет сильнее всех предшествующих. В частности, иммунолог Николай Крючков считает, что «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», в связи с чем увеличится число умерших из-за COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru