Песков прокомментировал вероятность введения ограничений из-за «омикрона»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил вероятность введения новых ограничений из-за нового штамма «омикрон».

Как сообщает ТАСС, представитель президента заявил, что решение об этом будет принимать оперштаб по борьбе с инфекцией.

Ранее в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности распространения штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне.

Ряд экспертов считают, что этот штамм будет сильнее всех предшествующих. В частности, иммунолог Николай Крючков считает, что «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», в связи с чем увеличится число умерших из-за COVID-19.



