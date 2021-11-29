«Всех на карантин»: Вирусолог призвал быть строже к приезжающим из-за границы
Властям нужно законодательно ограничивать поездки за границу, а не рассчитывать на сознательность граждан, уверен Алексей Аграновский.
Закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам всё же придется столкнуться с ним в будущем, отметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что из-за выявления нового штамма омикрон Россия ограничивает рейсы из Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Для прибывших из Великобритании, Китая, Гонконга и Израиля будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19.
«Такие меры всегда принимаются поздно. Это нельзя сделать вовремя. Идеальная ситуация – не выпускать самолеты ни в какие страны, но это невозможно. Вирус передается самолетами, и он, конечно же, уже попал, куда ему надо было. Другое дело, что было бы разумно тех, кто приехал из этих стран, сажать на карантин, неукоснительный причем. Проявились симптомы – лечись, не проявились – через 10 дней иди домой. Это всё меры, которые мне трудно оценить. Я не политик и к властным структурам не отношусь. Но это может дать результат, может! Я полагаю, что лучше не ездить за границу. Но людям это не объяснишь, они просто не поймут вас. Есть люди, для которых тяга к перемене мест – это важнейшая доминанта в жизни. С этим довольно трудно бороться. Тут только какие-то меры сверху могут помочь, перекрыли – и нечего ездить. Ведь откуда взялся коронавирус в нашей стране? Богатые китайские туристы посещали традиционные недели моды в Милане, привезли вирус, там он размножился. Потом наши поехали, привезли его домой, или итальянцы приехали. Люди не понимают, с чего они, здоровые, полные сил, должны отказывать себе в путешествиях в другие страны, им это просто не объяснишь. Есть вещи, которые людям объяснить это невозможно», - отметил Аграновский.
По словам ученого, от нового штамма вряд ли удастся спрятаться, поэтому необходимо уже сейчас изучать его особенности и устойчивость к российским вакцинам.
«Сейчас надо срочно установить, способны ли антитела, которые образуются в ответ на «Спутник V», нейтрализовать этот новый штамм? Это дало бы весьма ценные результаты на будущее. Равно как и антитела из крови переболевших, могут они нейтрализовать вирус или нет? Это лабораторная работа, и это важно знать, на самом деле, потому что даже если будут перекрытия границ и карантины, вирус может сюда попасть, и нам к этому стоит быть готовым. Что еще надо проводить? Секвенирование клинических образцов в большем объеме, чем это делается сейчас. У нас гораздо меньше образцов, чем в Англии, например, подвергаются этой процедуре, когда выделяется РНК и она секвенируется, определяется последовательность нуклеотидов. Это единственный способ понять, какие штаммы у нас циркулируют. Чтобы новый штамм не пропустить, надо больше этой работы делать. Это деньги, конечно, но не жалко, можно и потратить!» - заключил ученый.
Ранее в ВОЗ заявили, что существующие препараты от COVID-19 являются эффективными против новой разновидности «омикрон»-штамма.
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