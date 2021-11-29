«Всех на карантин»: Вирусолог призвал быть строже к приезжающим из-за границы

Закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам всё же придется столкнуться с ним в будущем, отметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее стало известно, что из-за выявления нового штамма омикрон Россия ограничивает рейсы из Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Для прибывших из Великобритании, Китая, Гонконга и Израиля будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19.