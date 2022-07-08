«С изъятием машины и дачи»: Россияне все чаще вынуждены подавать на банкротство

В России из-за экономической неопределенности растет число банкротов среди физических лиц – при процедуре у них могут изъять квартиру, дачу или машину, заявил юрист, эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности, работы с проблемными активами Дмитрий Кваша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных «Федресурса». Кваша подтвердил НСН, что число объявленных банкротств растет, это происходит из-за сложной экономической ситуации домохозяйств.

«Сейчас действительно идет увеличение общего количества людей, которые подают на банкротство, такая динамика началась еще во время пандемии, плюс спецоперация и все ограничения, плюс уход с рынка многих компаний – все это приводит к тому, что люди остаются без средств к существованию. Кто-то раньше, кто-то позже принимает решение – либо пытаться дальше как-то бороться с долгом, либо идти в процедуру», - сказал он.