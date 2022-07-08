«С изъятием машины и дачи»: Россияне все чаще вынуждены подавать на банкротство
Эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша отметил, что граждане в сложной экономической ситуации прибегают к десяткам микрозаймов, а потом не могут справиться с коллекторами.
В России из-за экономической неопределенности растет число банкротов среди физических лиц – при процедуре у них могут изъять квартиру, дачу или машину, заявил юрист, эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности, работы с проблемными активами Дмитрий Кваша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных «Федресурса». Кваша подтвердил НСН, что число объявленных банкротств растет, это происходит из-за сложной экономической ситуации домохозяйств.
«Сейчас действительно идет увеличение общего количества людей, которые подают на банкротство, такая динамика началась еще во время пандемии, плюс спецоперация и все ограничения, плюс уход с рынка многих компаний – все это приводит к тому, что люди остаются без средств к существованию. Кто-то раньше, кто-то позже принимает решение – либо пытаться дальше как-то бороться с долгом, либо идти в процедуру», - сказал он.
Кваша объяснил, что данная процедура и правда может спасти от десятков кредиторов, при этом банки внимательно изучают каждую ситуацию, анализируя, как до этого гражданин выплачивал долг.
«Вся долговая нагрузка снимается, у кого-то один кредит, у кого десятки займов в микроорганизациях. Такую жизнь нельзя назвать жизнью, когда коллекторы сорока организаций стучатся в ваши двери, пишут письма вам и вашим близким. После прохождения процедуры банкротства никто из кредиторов не имеет права затребовать каких-либо погашений с вашей стороны, вы им ничего не должны. Достаточно проблематично процедура может проходить у тех, кто брал кредиты исключительно с целью обогащения без намерения отдавать. С такими должниками суды стараются бороться, долг может быть не списан», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Нужно понимать, что в таком случае будет изъято зарегистрированное имущество человека, если оно не является единственным жильем, отметил эксперт.
«Есть ограничения по учреждению ООН и открытию ИП, после процедуры вы какое-то время не можете это сделать. ИП прекращает свое существование, есть запрет на вновь открытие ИП на три года. У физических лиц банки могут забрать имущество, которое подлежит регистрации – дома, квартиры, земельные участки, машины. Мелкое бытовое имущество в такой процедуре не изымается. Единственное жилье также не забирается, но при этом может быть изъята дача и что-то, что у вас есть дополнительно», - добавил Кваша.
В ближайшее время на рынке недвижимости России ожидается огромное количество персональных дефолтов из-за невозможности выплачивать ипотеку, заявила ранее эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН.
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