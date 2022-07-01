Массовую просрочку кредитов россиянами объяснили высокими ставками

Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщила, что в России в мае по сравнению с апрелем выросла просрочка по всем видам кредитов – потребительским займам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам. Михаил Доронкин отметил, что объем выдачи кредитов в мае был очень низким.

«Доля просроченной задолженности в портфеле – это, в принципе, достаточно волатильный показатель. И он проявляется не только объемами неплатежей, но и другими факторами, в частности, объемом совокупного портфеля. Как раз в марте, апреле и мае мы видели заметное сокращение объемов выдачи. Соответственно, совокупный кредитный портфель не увеличивался, а стагнировал. В результате, просрочка по темпам роста его обогнала, что и могло выразиться в увеличении ее доли. Просто потому что совокупный портфель стоял на месте. Плюс на объем плохих долгов также может влиять работа банков по работе с этими долгами. В период повышенной волатильности могли снизиться объемы продаж. Это тоже может быть одним из факторов, который несколько ухудшил качество портфеля», - сказал Доронкин.