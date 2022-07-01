Массовую просрочку кредитов россиянами объяснили высокими ставками
В марте и в мае был очень низкий объем выдачи кредитов из-за слишком высоких ставок, отметил в эфире НСН Михаил Доронкин.
Просрочка по кредитам в России обогнала по темпам роста совокупный кредитный портфель, который в последнее время не увеличивался, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщила, что в России в мае по сравнению с апрелем выросла просрочка по всем видам кредитов – потребительским займам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам. Михаил Доронкин отметил, что объем выдачи кредитов в мае был очень низким.
«Доля просроченной задолженности в портфеле – это, в принципе, достаточно волатильный показатель. И он проявляется не только объемами неплатежей, но и другими факторами, в частности, объемом совокупного портфеля. Как раз в марте, апреле и мае мы видели заметное сокращение объемов выдачи. Соответственно, совокупный кредитный портфель не увеличивался, а стагнировал. В результате, просрочка по темпам роста его обогнала, что и могло выразиться в увеличении ее доли. Просто потому что совокупный портфель стоял на месте. Плюс на объем плохих долгов также может влиять работа банков по работе с этими долгами. В период повышенной волатильности могли снизиться объемы продаж. Это тоже может быть одним из факторов, который несколько ухудшил качество портфеля», - сказал Доронкин.
По его словам, выдача кредитов будет постепенно восстанавливаться по мере снижения ставок.
«В марте и в мае был действительно низкий объем выдачи кредитов. Это было обусловлено очень высокими ставками, но и в целом неприятной ситуацией. По мере снижения ставок, безусловно, выдача кредитов будет восстанавливаться. Но, конечно, о высоких значениях речи не идет. Скорее всего, просто будет некое восстановление», - резюмировал Доронкин.
Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам во внесудебном порядке.
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