«Через 6-9 месяцев»: В России ожидают череду дефолтов заемщиков из-за ипотеки
Эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская напомнила, что банк может взыскать ипотечную квартиру за неуплату, даже если это единственное жилье гражданина.
В ближайшее время на рынке недвижимости России ожидается огромное количество персональных дефолтов из-за невозможности выплачивать ипотеку, заявила эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН.
«Через 6-9 месяцев мы увидим огромное количество персональных дефолтов, большой спрос на процедуру банкротства физических лиц, потому что это способ сохранить жилье, когда ты не можешь исполнить свои обязательства. Есть возможность продать объект, расплатиться частью с кредиторами и купить более дешевое жилье, но не остаться без крыши над головой. Это серьезная угроза, которую мы не предрекаем, мы ее практически видим. Наверное, пора принимать какие-то меры», - отметила Пожарская.
При этом даже если ипотечная квартира является единственным жильем у гражданина, это не значит, что ее не смогут взыскать, подчеркнула эксперт.
Ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН объяснил, почему спрос на недвижимость падает – люди понимают, что повышения цен точно не будет.
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