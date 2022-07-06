«Оправились от шока!»: Рост автокредитования объяснили психологией россиян

«Люди немного оправились от тех шоковых состояний, в которых пребывали в феврале-марте, когда доллар сильно рос, цены выросли, а продажи упали. Россияне сейчас стали активно покупать машины, понимая, что им нескоро удастся их поменять, поскольку и доходы падают, и поставки машин сократились. Люди решили купить машины сейчас, чтобы в ближайшие годы об этой проблеме не задумываться», - сказал Радько.

По его словам, на фоне дефицита покупатели берут в кредит все, что есть, предпочитая новые машины подержанным

«Дефицит наблюдается, и покупатели берут все, что есть, им уже не до выбора. В кредит сейчас берут чаще новые машины, потому что подержанный автомобиль - это лотерея, и не все хотят ради нее влезать в кредит. А при покупке автомобиля в салоне можно получить целый комплекс услуг и по кредитованию, и по страхованию, это удобнее», - отметил автоюрист.

При этом, по данным Радько на складах есть машины, которые «придерживают» автодилеры.