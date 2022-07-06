«Оправились от шока!»: Рост автокредитования объяснили психологией россиян
Покупатели берут все, что есть, чтобы в ближайшие годы не задумываться о проблеме смены машины, сказал в эфире НСН Сергей Радько.
Летний рост автокредитования связан с желанием россиян купить новые машины, оставшиеся в стране на фоне дефицита, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.
Ранее в ВТБ сообщили, что в июне 2022 года российские банки выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателей мая.
«Люди немного оправились от тех шоковых состояний, в которых пребывали в феврале-марте, когда доллар сильно рос, цены выросли, а продажи упали. Россияне сейчас стали активно покупать машины, понимая, что им нескоро удастся их поменять, поскольку и доходы падают, и поставки машин сократились. Люди решили купить машины сейчас, чтобы в ближайшие годы об этой проблеме не задумываться», - сказал Радько.
По его словам, на фоне дефицита покупатели берут в кредит все, что есть, предпочитая новые машины подержанным
«Дефицит наблюдается, и покупатели берут все, что есть, им уже не до выбора. В кредит сейчас берут чаще новые машины, потому что подержанный автомобиль - это лотерея, и не все хотят ради нее влезать в кредит. А при покупке автомобиля в салоне можно получить целый комплекс услуг и по кредитованию, и по страхованию, это удобнее», - отметил автоюрист.
При этом, по данным Радько на складах есть машины, которые «придерживают» автодилеры.
«Новые машины почти не поставляются, потому что многие компании решили этого не делать, есть сложности с доставкой, растаможкой, с производством машин здесь. Дефицит наблюдается по всем позициям, хотя по общению с некоторыми инсайдерами с этого рынка я знаю, что машины вроде как есть на складах, но их не продают или придерживая и надеясь еще цены поднять, или из-за того, что люди просто не покупают, потому что у них денег нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев говорил НСН, что продажи автомобилей в России в июне несколько выросли по сравнению с апрелем-маем. По его данным, в первый месяц лета было продано 32 тысячи машин, при этом рост продаж произошел за счет китайских брендов и Lada Granta.
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