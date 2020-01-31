За что уволили керченских чиновниц в шубах

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников. Глава горсовета города Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление об уходе со своих постов. Хужина пояснила, что у них не было «умысла кого-то обидеть». По ее мнению, всё было сделано правильно – чиновники старались «окружить заботой и вниманием ветеранов и никто из- них претензий или обид не высказывал». Окончательное решение об увольнении должны принять депутаты горсовета.

Напомним, в понедельник керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили символические пироги, которые в соцсетях принял за несвежий хлеб.

История вызвала широкий общественный резонанс. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, подобные подарки выглядят как издевательство и унижение.