За что уволили керченских чиновниц в шубах
Опрошенные НСН парламентарии возмутились хлебом в виде подарка блокадницам, а партия решила пойти дальше.
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников. Глава горсовета города Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление об уходе со своих постов. Хужина пояснила, что у них не было «умысла кого-то обидеть». По ее мнению, всё было сделано правильно – чиновники старались «окружить заботой и вниманием ветеранов и никто из- них претензий или обид не высказывал». Окончательное решение об увольнении должны принять депутаты горсовета.
Напомним, в понедельник керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили символические пироги, которые в соцсетях принял за несвежий хлеб.
История вызвала широкий общественный резонанс. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, подобные подарки выглядят как издевательство и унижение.
Фотографии стариков с пирогами в руках на фоне холеных чиновниц в шубах производят неизгладимое впечатление, признался в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
«Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное – внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход. Всего 11 человек! Убежден, что их с удовольствием бы вместе с администрацией поздравили некоммерческие организации. Да, хлеб для них символ выживания. В блокаду он уравнял всех, хлеб – это жизнь. Но такое отношение, такие символические "подарки" - это не подарок, это напоминание о тех событиях», - возмутился депутат.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отреагировал на выходку чиновников однозначно.
«Безголовщина! Думать надо! Это бескультурье чиновничье», - был резко и краток Рязанский.
Добавим, депутаты Госсовета по итогам расследования рассмотрят вопрос о лишении мандатов и исключении из партии «Единая Россия» керченских чиновниц.
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