В Госдуме оценили «подарки» блокадникам Керчи
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы в эфире НСН прокомментировал фотографии стариков с хлебом в руках на фоне холеных чиновниц в шубах.
Соцсети взорвал фотоотчет администрации Керчи о подарках местным блокадникам в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава местного горсовета Мая Хужина, ее заместитель Ирина Черненко и местные депутаты навестили ветеранов, некоторые из которых перешагнули вековой рубеж, и вручили им медаль и буханку хлеба.
Фотографии стариков с хлебом в руках на фоне холеных чиновниц в шубах производят неизгладимое впечатление, признался в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
«Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное – внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход. Подарили по буханке хлеба, хотя очевидно, что были другие возможности. Всего 11 человек! Убежден, что их с удовольствием бы вместе с администрацией поздравили некоммерческие организации. Могли бы взять студентов, взять школьников. Эти люди прошли очень страшные испытания, они жили в страшное время.
Я был в понедельник в Смоленске, был в Обществе блокадников, посетил музей блокадников. Им было важно посидеть, поговорить. Они рассказывали страшные вещи. Про трупоедство, про каннибализм. Рассказывали случай, как в очереди за хлебом подбежал мужчина, схватил хлеб и убегая начал его есть. Запнулся на пороге, упал – его женщины насмерть забили. Это было страшное время, которое всех уравняло. Пока не поговоришь, пока не услышишь, не прочувствуешь ту боль, о которой они говорят, до конца не поймешь, через что им пришлось пройти. Да, хлеб для них символ выживания. В блокаду он уравнял всех, хлеб – это жизнь. Но такое отношение, такие символические «подарки» - это не подарок, это напоминание о тех событиях. И тут нужно было более внимательно, более осторожно подойти. Ни ума, ни фантазии у этих чиновников. Если бы эти чиновники с каждым из этих блокадников посидели, поговорили, может быть, по-другому относились к хлебу и выбору подарков», - возмутился депутат.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН оценил подарки керченских чиновников.
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