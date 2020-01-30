В Госдуме оценили «подарки» блокадникам Керчи

Соцсети взорвал фотоотчет администрации Керчи о подарках местным блокадникам в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава местного горсовета Мая Хужина, ее заместитель Ирина Черненко и местные депутаты навестили ветеранов, некоторые из которых перешагнули вековой рубеж, и вручили им медаль и буханку хлеба.

Фотографии стариков с хлебом в руках на фоне холеных чиновниц в шубах производят неизгладимое впечатление, признался в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.

«Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное – внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход. Подарили по буханке хлеба, хотя очевидно, что были другие возможности. Всего 11 человек! Убежден, что их с удовольствием бы вместе с администрацией поздравили некоммерческие организации. Могли бы взять студентов, взять школьников. Эти люди прошли очень страшные испытания, они жили в страшное время.