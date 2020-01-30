В Совфеде раскритиковали керченских чиновниц за батон для блокадников

30 января 202012:53
Наталья Шатова

Председатель комитета Совфеда по социальной политике в эфире НСН раскритиковал чиновниц в норковых шубах, которые принесли в подарок несвежий хлеб.

В Керчи разразился скандал с чиновницами, которые в шубах из натурального меха пришли к пережившим блокаду Ленинграда ветеранам вручать им медали и... батон. Выглядел символический хлеб не совсем свежим и помятым.

ФОТО: Официальный сайт Керченского горсовета

Зато в пресс-релизе на официальном портале горсовета Керчи написано, что для ветеранов хлеб – это святое. «Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», – написала пресс-служба горсовета.

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отреагировал на выходку чиновников однозначно.

«Безголовщина! Думать надо! Это бескультурье чиновничье», - был резко и краток Рязанский.

Добавим, сегодня в Керчи проживают всего 11 человек, переживших блокаду Ленинграда.

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ФОТО: сайт керченского горсовета
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