В Совфеде раскритиковали керченских чиновниц за батон для блокадников
Председатель комитета Совфеда по социальной политике в эфире НСН раскритиковал чиновниц в норковых шубах, которые принесли в подарок несвежий хлеб.
В Керчи разразился скандал с чиновницами, которые в шубах из натурального меха пришли к пережившим блокаду Ленинграда ветеранам вручать им медали и... батон. Выглядел символический хлеб не совсем свежим и помятым.
Зато в пресс-релизе на официальном портале горсовета Керчи написано, что для ветеранов хлеб – это святое. «Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», – написала пресс-служба горсовета.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отреагировал на выходку чиновников однозначно.
«Безголовщина! Думать надо! Это бескультурье чиновничье», - был резко и краток Рязанский.
Добавим, сегодня в Керчи проживают всего 11 человек, переживших блокаду Ленинграда.
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