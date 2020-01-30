Аксенов потребовал уволить керченских чиновников после скандала с блокадниками

30 января 202020:48

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить чиновников из Керчи после скандала с блокадниками. Соответствующее заявление глава республики сделал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

В Госдуме оценили «подарки» блокадникам Керчи

Ряд керчинских чиновников 27 января посетили жителей Керчи, переживших блокаду. Как писали местных СМИ, они поздравили их с днем снятия блокады Ленинграда медалью и батоном хлеба, назвав это "символическим" знаком. После этого в соцсетях началась критика госслужащих, которые отметили контраст между чиновницами в шубах и их "подарками".

Аксенов, в частности, назвал "подарки" чиновников унизительными. Он добавил, что 31 января Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто участвовал в мероприятии.

Ранее керченская администрация оправдалась за подаренный ветеранам «хлеб».


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ФОТО: НСН
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