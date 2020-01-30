Аксенов потребовал уволить керченских чиновников после скандала с блокадниками

Ряд керчинских чиновников 27 января посетили жителей Керчи, переживших блокаду. Как писали местных СМИ, они поздравили их с днем снятия блокады Ленинграда медалью и батоном хлеба, назвав это "символическим" знаком. После этого в соцсетях началась критика госслужащих, которые отметили контраст между чиновницами в шубах и их "подарками".

Аксенов, в частности, назвал "подарки" чиновников унизительными. Он добавил, что 31 января Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто участвовал в мероприятии.

Ранее керченская администрация оправдалась за подаренный ветеранам «хлеб».



