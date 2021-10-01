С 1 октября увеличился оклад военных и ужесточаются правила выдачи кредитов

С 1 октября повышаются оклады военных, которые проходят службу по призыву и по контракту. Прибавку к зарплате получат также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни. Будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам прочих силовых структур.

При этом член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%.

«Конечно, никакой инфляции ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%», - рассказал Жуковский.

Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.