С 1 октября увеличился оклад военных и ужесточаются правила выдачи кредитов
НСН собрала ряд нововведений, которые начали действовать с этого дня.
С 1 октября повышаются оклады военных, которые проходят службу по призыву и по контракту. Прибавку к зарплате получат также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни. Будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам прочих силовых структур.
При этом член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%.
«Конечно, никакой инфляции ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%», - рассказал Жуковский.
Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.
Ежегодные выплаты на подготовку детей к школе нужны, но брать их нужно не из материнского капитала, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. Ранее Счетная палата предложила расширить варианты использования маткапитала, в частности, выплачивать семьям по 20 тысяч рублей к новому учебному году.
«Уже пять лет в разных эфирах я каждый год от имени Национального родительского комитета обращался к губернаторам и президенту с одним и тем же предложением: к 1 сентября выделять деньги на помощь тем семьям, которые действительно испытывают трудности. Таковых у нас сейчас порядка 25 миллионов человек. Я хотел бы еще раз обратиться, чтобы ни в коем случае с материнского капитала эти деньги не брать. Это должна быть отдельная статья. Материнский капитал – завоевание всех общественников. Эти деньги должны идти на улучшение жилищных условий, на другие нужды. Государство не должно плодить социальных паразитов, но оно должно стимулировать, и это будет очень хороший стимул. Но чтобы выкорчевать эти деньги из материнского капитала, мы против этого», - заявил Оболонский.
Добавим, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут зачисляться только на карту «Мир» или на счет, не привязанный к картам.
Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Для получения выплаты не требуется предоставлять никаких дополнительных справок, в том числе о доходах. Нужно лишь заполнить и отправить заявление.
С 1 октября 2021 года ЦБ вводит для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов. Экономист Василий Колташов считает, что нужно ввести ограничение по процентной ставке, по которой выдаются кредиты.
«Нужно сделать так, чтобы ссудный процент был всего на 2% выше ключевой ставки ЦБ, чтобы он был привязан к ней. Сюда должны входить и всевозможные страховки и тому подобное, дабы исключить безжалостное и крайне хищное обогащение. Оно является главным двигателем банковской активности в выдаче кредитов. Займы очень дорогие, несмотря на то, что Центральный банк снижал ставку в прошлом году и сейчас она астрономически не выросла», - отметил Василий Колташов в беседе с НСН.
По мнению экономиста, все кредиты должны стоить меньше 10%.
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