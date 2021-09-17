«Остановим перегруз». Колташов - об ограничении числа одновременно взятых кредитов

Предложенная главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной мера по ограничению числа одновременно взятых кредитов - это полумера, но актуальная, заявил НСН экономист Василий Колташов.

«Если бы банки знали, что должник и его имущество больше защищено, тогда они бы не так охотно раздавали займы. Данный лимит позволит немного остудить ситуацию и остановит перегрузку долгами домашних хозяйств. Надеюсь, это предложение не пройдет бесследно, его обсудят в Госдуме и примут необходимые меры для реализации ограничения», - отметил он.

При этом ограничивать число кредитов за всю жизнь не стоит, продолжил экономист.

«Человек может разбогатеть, ему могут понадобиться средства уже после выплаты этих задолженностей. Совсем другое дело, когда люди стараются набрать кучу кредитов одновременно. Нельзя занимать у банков больше, чем может выдержать семейный или личный бюджет. Нужно ограничить возможность брать слишком много кредитов в одно время. Этим страдают многие россияне. Набирают кредиты в разных банках. Потом расплачиваются своим имуществом и прочим», - сказал Колташов.

Он считает, что нужно ввести ограничение по процентной ставке, по которой выдаются кредиты.

«Нужно сделать так, чтобы ссудный процент был всего на 2% выше ключевой ставки ЦБ, чтобы он был привязан к ней. Сюда должны входить и всевозможные страховки и тому подобное, дабы исключить безжалостное и крайне хищное обогащение. Оно является главным двигателем банковской активности в выдаче кредитов. Займы очень дорогие, несмотря на то, что Центральный банк снижал ставку в прошлом году и сейчас она астрономически не выросла», - отметил Колташов.

По мнению экономиста, все кредиты должны стоить меньше 10%, а они – 15% и более.

«Микрофинансовые организации также не должны выдавать деньги под большие проценты, тогда людям будет проще. В таком случае у добропорядочных граждан риск не вытянуть этот кредит будет минимальным. У людей денег мало, а у банков – достаточно. Это говорит о том, что банки продолжат предоставлять кредиты. Здесь нужно ограничивать людей. Это для кого-то соблазн, когда нет денег, приходится экономить, а тут предлагают большую сумму, потребительский кредит. Его же можно брать без какого-либо обоснования», - возмутился экономист.



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности, об этом сообщает Lenta.ru. По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования. Сейчас у Центробанка нет полномочий, чтобы ограничивать выдачу ссуд, однако Набиуллина рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Она считает, что этот законопроект «нужно принимать быстрее».

