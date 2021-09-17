«Остановим перегруз». Колташов - об ограничении числа одновременно взятых кредитов
Экономист заявил НСН, что помимо введения лимита нужно ввести ограничение по процентной ставке.
Предложенная главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной мера по ограничению числа одновременно взятых кредитов - это полумера, но актуальная, заявил НСН экономист Василий Колташов.
«Если бы банки знали, что должник и его имущество больше защищено, тогда они бы не так охотно раздавали займы. Данный лимит позволит немного остудить ситуацию и остановит перегрузку долгами домашних хозяйств. Надеюсь, это предложение не пройдет бесследно, его обсудят в Госдуме и примут необходимые меры для реализации ограничения», - отметил он.
При этом ограничивать число кредитов за всю жизнь не стоит, продолжил экономист.
«Человек может разбогатеть, ему могут понадобиться средства уже после выплаты этих задолженностей. Совсем другое дело, когда люди стараются набрать кучу кредитов одновременно. Нельзя занимать у банков больше, чем может выдержать семейный или личный бюджет. Нужно ограничить возможность брать слишком много кредитов в одно время. Этим страдают многие россияне. Набирают кредиты в разных банках. Потом расплачиваются своим имуществом и прочим», - сказал Колташов.
Он считает, что нужно ввести ограничение по процентной ставке, по которой выдаются кредиты.
«Нужно сделать так, чтобы ссудный процент был всего на 2% выше ключевой ставки ЦБ, чтобы он был привязан к ней. Сюда должны входить и всевозможные страховки и тому подобное, дабы исключить безжалостное и крайне хищное обогащение. Оно является главным двигателем банковской активности в выдаче кредитов. Займы очень дорогие, несмотря на то, что Центральный банк снижал ставку в прошлом году и сейчас она астрономически не выросла», - отметил Колташов.
По мнению экономиста, все кредиты должны стоить меньше 10%, а они – 15% и более.
«Микрофинансовые организации также не должны выдавать деньги под большие проценты, тогда людям будет проще. В таком случае у добропорядочных граждан риск не вытянуть этот кредит будет минимальным. У людей денег мало, а у банков – достаточно. Это говорит о том, что банки продолжат предоставлять кредиты. Здесь нужно ограничивать людей. Это для кого-то соблазн, когда нет денег, приходится экономить, а тут предлагают большую сумму, потребительский кредит. Его же можно брать без какого-либо обоснования», - возмутился экономист.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности, об этом сообщает Lenta.ru. По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования. Сейчас у Центробанка нет полномочий, чтобы ограничивать выдачу ссуд, однако Набиуллина рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Она считает, что этот законопроект «нужно принимать быстрее».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн
- В Одесской области переименуют названные в честь Терешковой улицы
- Жириновский допустил избрание на второй срок главы Владимирской области Сипягина
- Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию
- В России зафиксировали почти 20 тысяч заражений COVID-19 за сутки
- В штатном режиме: в системе онлайн-голосования получено уже 350 тыс голосов
- Ученые заявили о резком росте озоновой дыры над Южным полюсом
- США предсказали скорый дефолт и безумие доллара
- В штабе наблюдателей в Москве сообщили о DDOS-атаках на портал дистанционного голосования
- Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru