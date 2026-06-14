Титов: Вопрос с «Силой Сибири-2» решится в скором времени

Вопрос с российским проектируемым газопроводом «Сила Сибири-2» заключается не в стоимости, а логистике, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Бориса Титова.

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По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Речь идет о принятии правильного решения о маршруте прохождения трубопровода. Титов указал, что данный рабочий момент будет решен в ближайшее время, «но никто не торопится».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ГазопроводБорис Титов

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