Титов: Вопрос с «Силой Сибири-2» решится в скором времени

По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Речь идет о принятии правильного решения о маршруте прохождения трубопровода. Титов указал, что данный рабочий момент будет решен в ближайшее время, «но никто не торопится».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

