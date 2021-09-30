«Не замусоливать!» Оболонский призвал отделить выплаты к школе от маткапитала

По его словам, такие выплаты помогут избежать многих конфликтов в школе.

«Это никакой не пиар, надо подставить плечо, чтобы дети из малообеспеченных семей 1 сентября чувствовали себя комфортно. Не каждая семья может себе это позволить. Я проводил опрос – несколько сот человек - в Москве, Подмосковье, регионах страны. И «рюкзачок» стоил 20-25 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу как следует. Если все детишки смогут на равных быть подготовлены к школе, тогда не будет многих инцидентов. Они не будут комплексовать, и не будут той жадной завистью смотреть на тех, кто может себе позволить хороший рюкзак, хорошие принадлежности, брюки, рубашку. Это большая помощь. Мы же не звери и должны понимать, что эти 50 миллиардов для государства – копейки, которые позволят выровнять социальный градус», - отметил исполнительный директор Национального родительского комитета.

Оболонский подчеркнул, что средства на выплаты должны идти из федерального центра, так как регионы бывают ограничены в средствах, но ни в коем случае не из материнского капитала.

«Это должна быть отдельная инициатива. Мы с этим вопросом обратились к президенту, нам из администрации президента пришел ответ, что инициатива будет передана в министерство труда. Если Счетная палата предлагает такую инициативу, то давайте вместе попросим президента, чтобы это не замусоливать. Для меня не важно, как это будет оформлено: как отдельная статья бюджета или распоряжение президента. Для меня главное, чтобы детишки были одеты, обуты, тогда и рожать будут с удовольствием с удовольствием, понимая, что общество и государство это поддерживают. Некоторые губернаторы, например, Владимир Уйба в Коми, уже вводили выплаты семьям к 1 сентября. Но регионы у нас очень зависят от федерального центра, поэтому это обязанность в первую очередь государства», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Счетная палата предложила выделять средства на подготовку детей в школу за счет материнского капитала, сообщается в отчете ведомства.

Ранее в России были произведены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми.школьного возраста.

