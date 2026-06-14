СМИ: Трамп подставил Израиль из-за соглашения с Ираном
Соглашение США и Ирана является плохим, сообщает Ynet со ссылкой на одного из Израильских чиновников.
По его словам, договоренности между Вашингтоном и Тегераном, даже если дело дойдет до меморандума, долго не продержатся. «Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — указал собеседник издания.
Отмечается, что в Израиле обеспокоены неспособностью оказать влияние на договоренности и нежелание США слышать союзника. «Цель состоит в том, чтобы купить некоторое спокойствие для всех крупных мероприятий, происходящих в США прямо сейчас, - указал источник. Речь идет о ЧМ по футболу, мероприятиях в честь 250-летия США 4 июля, дне рождении президента США Дональда Трампа 14 июня.
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