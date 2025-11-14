Пресняков-младший объяснил, почему его Новый год начинается 3 января
14 ноября 202521:58
Олег Цуриков
Михаил Мустафаев
В концертах в новогоднюю ночь есть особый кайф, сказал в эфире НСН Владимир Пресняков, отметив, что его папа с мамой 31 декабря также не сидели за столом, а выступали.
Певец Владимир Пресняков-младший заявил специальному корреспонденту НСН, что в новогоднюю ночь привык выступать, а не отмечать праздник.
«Нам поднимает настроение Новый год, который начинается 3 января, мы так запрограммированы. В новогоднюю ночь я не могу сидеть за столом – у меня мама не сидела, папа не сидел, мы не сидели, мы все время выступали. Поэтому мы ждем в эту ночь именно выступления, потому что оно особенное и прикольное. В этом есть конец и начало, а начало – это самый кайф», - сказал Пресняков на церемонии вручения премии журнала «Ok!».
Актриса театра и кино Кристина Бабушкина ранее рассказала «Радиоточке НСН», какие спектакли в этом году могут зарядить зрителей новогодним вайбом.
