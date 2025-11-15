Певец Денис Клявер посоветовал смотреть советскую классику для новогоднего настроения
В эфире НСН артист также рассказал, что на его новогоднем столе всегда есть оливье и винегрет, и к нему домой приходит Дед Мороз.
Певец Денис Клявер в разговоре со специальным корреспондентом НСН поделился, что для поднятия новогоднего настроения смотрит советские фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Чародеи», а также американскую комедию «Один дома».
«У нас очень традиционные новогодние обычаи. Мы слушаем джаз. У нас есть елка, оливье, винегрет, дети, подарки, и к нам каждый год приходит Дед Мороз. Как правило, у нас в новогоднюю ночь есть концерт, а потом уже прекрасные посиделки дома с родными. Поднимает новогоднее настроение наша замечательная классика: "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Чародеи". А вообще мой любимый фильм — это "Интуиция". Романтичный и очень клевый. И, конечно, "Один дома"», - сказал артист на церемонии вручения премии журнала «Ok!».
Ранее певец Владимир Пресняков-младший сообщил спецкору НСН, что в новогоднюю ночь привык выступать, а не отмечать праздник.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru