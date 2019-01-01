РСТ: В России уже работают туркомпании с госучастием в капитале

Для создания государственной туристической компании не потребуется вкладывать большие суммы из бюджета. По его словам, государство может вложиться в уставной капитал туроператора наравне с частными инвесторами. Об этом на пресс-конференции НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который утверждает для позитивного имиджа наших туристов за границей, нужен госоператор. Иначе сидящие в холлах отелей в ожидании вылета россияне выглядят очень жалко.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько парировал, что государственный туроператор уже есть.