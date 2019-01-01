РСТ: В России уже работают туркомпании с госучастием в капитале
Для создания государственной туристической компании не потребуется вкладывать большие суммы из бюджета. По его словам, государство может вложиться в уставной капитал туроператора наравне с частными инвесторами. Об этом на пресс-конференции НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который утверждает для позитивного имиджа наших туристов за границей, нужен госоператор. Иначе сидящие в холлах отелей в ожидании вылета россияне выглядят очень жалко.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько парировал, что государственный туроператор уже есть.
«На самом деле в сфере туризма в России есть государственные компании, в большинстве своём – они больше управляющие средствами размещения. ЦБ, РЖД, Минобороны. Почти все министерства и ведомства имеют свои базы, и почти у всех есть возможность реализации путевок. Та же компания «Мосгортур» имеет в своем бюджете государственные деньги. Она создавалась для отправки детей на отдых, сейчас сфера ее деятельности чуть шире», - уточнил Сергей Шпилько.
Ранее Милонов заявил НСН, что россияне, приходя к госоператору, будут уверены, что фирма его не обманет и завтра не обанкротиться.
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