В РСТ не исключили нового банкротства туркомпаний
Идею создания государственного туроператора обсуждают сегодня в НСН автор идеи депутат Госдумы Виталий Милонов и президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. Парламентарий настаивает, что россиянин, покупая путевку, должен быть уверен, что турфирма не обанкротится, а вот глава РСТ утверждает, что пока отрасль справлялась с проблемными ситуациями самостоятельно.
«Идея госкомпаний не нова, была озвучена еще в 1995-м году, но идею решили не воплощать. Сейчас рынок динамично структурируется. Если раньше наблюдалась диспропорция в количестве операторов, работающих в сфере въездного, выездного и внутреннего туризма.
Теперь все приходит в норму. Банкротство могут быть, от этого никто не застрахован, бизнес от большого количества нерыночных рисков, это стихийные бедствия в первую очередь. Но хочу отметить, что наших туристов, застрявших после краха туркомпаний, мы вывозили, не используя ни копейки государственных денег. Какая еще отрасль может похвалиться тем же самым», - отметил Шпилько.
Добавим, Виталий Милонов ранее заявил, что идея создания государственного туроператора не потребует от государства больших затрат.
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