В РСТ не исключили нового банкротства туркомпаний

Идею создания государственного туроператора обсуждают сегодня в НСН автор идеи депутат Госдумы Виталий Милонов и президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. Парламентарий настаивает, что россиянин, покупая путевку, должен быть уверен, что турфирма не обанкротится, а вот глава РСТ утверждает, что пока отрасль справлялась с проблемными ситуациями самостоятельно.

«Идея госкомпаний не нова, была озвучена еще в 1995-м году, но идею решили не воплощать. Сейчас рынок динамично структурируется. Если раньше наблюдалась диспропорция в количестве операторов, работающих в сфере въездного, выездного и внутреннего туризма.