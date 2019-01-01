Милонов: Государственный туроператор должен заниматься въездным туризмом

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву учредить в России туристическую компанию, 51% доли в которой принадлежал бы государству.

По мнению политика, это решило бы проблему, когда проверенные и надежные, казалось бы, туроператоры внезапно объявляют себя банкротами и не могут выполнить обязательств перед путешественниками, «лишая их заслуженного и честного летнего отдыха».

На пресс-конференции НСН Виталий Милонов добавил, что российские туристы, сутками ожидающие вылета домой, когда вдруг о банкротстве заявляет еще одна турфирма, негативно сказывается на имидже страны.

«Государственный туроператор будет заниматься и въездным туризмом, потому что очень много, например, китайских компаний, которые допускают множество нарушений.