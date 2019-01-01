Милонов: Государственный туроператор должен заниматься въездным туризмом
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву учредить в России туристическую компанию, 51% доли в которой принадлежал бы государству.
По мнению политика, это решило бы проблему, когда проверенные и надежные, казалось бы, туроператоры внезапно объявляют себя банкротами и не могут выполнить обязательств перед путешественниками, «лишая их заслуженного и честного летнего отдыха».
На пресс-конференции НСН Виталий Милонов добавил, что российские туристы, сутками ожидающие вылета домой, когда вдруг о банкротстве заявляет еще одна турфирма, негативно сказывается на имидже страны.
«Государственный туроператор будет заниматься и въездным туризмом, потому что очень много, например, китайских компаний, которые допускают множество нарушений.
И по сути дела Российская Федерация не является бенефициаром этих туроператоров. Также застрявшие в других странах, голодающие, сидящие в холлах отелей наши туристы, тоже не создают положительный имидж нашей страны. Такого быть не должно. Наши граждане должны отдыхать как короли», - уверен Милонов.
Ранее в эфире НСН Виталий Милонов сравнил государственного туроператора с банком с госучастием.
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